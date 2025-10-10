全國首發！ 嘉縣義竹發丹娜絲風災紓困金每人5000元

義竹鄉長黃政傑發放紓困金給鄉民。（記者林宜樟攝）

丹娜絲颱風7月造成嚴重損害，嘉義縣義竹鄉公所擬定紓困金自治條例，獲義竹鄉代表會同意，約1萬6千名鄉民每人可獲得紓困金5000元，今天發放，是全國第一個發放丹娜絲颱風災後紓困金的鄉鎮市。

義竹鄉長黃政傑說，丹娜絲颱風災後第10天的7月16日，公所開始研究、評估「紓困金自治條例」，經過財政評估確認，財源可由近兩年度的結餘1.6億元挪出支應，9月11日經代表會審查通過，公所研擬發放方案，今天及明天下鄉發放民生紓困金，第二階段從10月13日至11月11日鄉民請到鄉公所領取。

請繼續往下閱讀...

黃政傑今天代表公所在慈化寺發給鄉民紓困金，縣議員黃金茂、鄉民代表蕭惠薰等前來關心，鄉民說，義竹因颱風受損嚴重，家裡房屋受損，能夠領到紓困金，多少可以補貼損失，感謝公所及代表會苦民所苦，用最快速度發放。

黃政傑說，義竹鄉房屋受損約2500件，目前已送審近2400件進行修復，有部分因一個門牌有多戶等原因而有困難，近2400件受損戶已有約7成完成修繕，感謝交通部等部會媒合營建業者協助修繕，幫助弱勢家戶免費興建，由於有部分住戶選擇要以原有磚瓦形式修繕，但傳統工法缺工，此部分修繕時程會延遲更久。

鄉民排隊領紓困金。（記者林宜樟攝）

縣議員黃金茂（中）、鄉民代表蕭惠薰（左）等關心發放情形。（記者林宜樟攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法