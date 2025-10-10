為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    無路用！左轉專用道太長反易回堵 苗栗市調整民族路車道設計

    2025/10/10 12:14 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗市巨蛋體育館前民族路西行車道，於國華路交岔路口設有左轉專用車道、直行車道各一，但用路人反映左轉車不多，但左轉專用車道範圍長，反而致使直行車道易回堵。（翻攝google街景）

    苗栗市巨蛋體育館前民族路西行車道，於國華路交岔路口設有左轉專用車道、直行車道各一，但用路人反映左轉車不多，但左轉專用車道範圍長，反而致使直行車道易回堵。（翻攝google街景）

    苗栗市巨蛋體育館前民族路西行車道，於國華路交岔路口設有左轉專用車道、直行車道各一，但用路人反映左轉車不多，但左轉專用車道範圍長，致使直行車道易回堵，市公所回應民意，道路重新刨鋪加以調整，另南苗鬧區信義街也將增設機車停車格，將分別於13、14日晚間7點到隔天上午7點施工，公所也請用路人配合改道。

    苗栗市巨蛋體育館前民族路段，西行部分，北安街至名門街段，現況配置一個機車優先道及一個混合車道；名門街至國華路段，現況配置兩個混合車道，左轉專用車道及直行車道各一。

    但用路人反映，由民族路左轉國華路的車流不多，但左轉專用車道範圍長，反造成直行車流易回堵，並影響名門街車流出入。市公所回應民意，經邀集相關單位會勘討論後，加以調整。

    市公所表示，苗栗市巨蛋體育館前民族路段，西行部分，北安街至名門街段，將調整為兩個混合車道；名門街至國華路段，將調整為漸變3個混合車道，包括1左轉車道、1直行車道、1直行右轉車道。此外，民族路過國華路口後到至公路段，現況配置一個機車優先道及一個混合車道，也將調整為兩個混合車道，以利車流行進。

    另，南苗鬧區信義街中正路至台13線路口、松園社區台13線至高苗活動中心，也將進行道路品質改善；信義街部分參考台中逢甲商圈道路配置規劃，局部調整車道及人行道空間，增加機車停車格位，除維持原有人行通行需求外，也因應周邊停車需求。

    苗栗市巨蛋體育館前民族路西行車道改善示意圖。（圖由市公所提供）

    苗栗市巨蛋體育館前民族路西行車道改善示意圖。（圖由市公所提供）

    苗栗市公所公告民族路、信義街及松園社區入口道路施工作業路段及時間。（圖由市公所提供）

    苗栗市公所公告民族路、信義街及松園社區入口道路施工作業路段及時間。（圖由市公所提供）

