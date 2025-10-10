台中國慶升旗湧1萬2千人 齊喊「中華民國生日快樂！」

台中市政府今早在市府廣場前舉行國慶升旗典禮，吸引上萬位市民到場參加。（記者陳建志翻攝）

今天是國慶日，台中市政府在市府前廣場舉行國慶升旗典禮，吸引上萬名市民熱情參與，台中市警局和第六分局為維護活動秩序與民眾安全，自清晨6點起就部署數十名警力於會場周邊道路，執行交通疏導、維安及人流管制等任務，全程維持順暢秩序，讓典禮在莊嚴與熱烈氣氛中圓滿完成。

台中市政府今天上午8點在市府廣場前舉行國慶升旗典禮，一早6點多就陸續有民眾聚集在市府前廣場，台中市警方也派出數十名的員警維護附近交通和現場安全，並主動協助民眾指引動線、協助長者及親子通行，展現親民柔性的一面。

請繼續往下閱讀...

上午8點時升旗典禮展開，現場約1萬2千名的民眾一起唱國歌，隨著國旗歌的音樂，大家看著國旗冉冉升起，高喊「中華民國生日快樂！」，一起慶祝這個屬於國家的生日，場面溫馨感人。

第六分局表示，國慶日不僅是全體國民共同歡慶的重要日子，更是展現警民團結、攜手守護城市的時刻。警方將持續以堅定的服務熱忱，守護市民安全，讓大家在每一個節慶活動中都能安心參與、平安回家。

台中市政府今早在市府廣場前舉行國慶升旗典禮，警方派出數十名警力維護秩序，也祝「中華民國生日快樂！」。（記者陳建志翻攝）

台中市政府今早在市府廣場前舉行國慶升旗典禮，警方派出數十名警力維護秩序，也祝「中華民國生日快樂！」。（記者陳建志翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法