    國慶舞台花海登場！4大意象「綻放台灣」之美

    2025/10/10 10:26 記者黃宜靜／台北報導
    農業部表示，花卉綠植象徵堅強與綻放希望，在國家生日的今天，滿場花卉不僅是對國家的祝福，更是傳遞對人民的關懷。（農業部提供）

    農業部表示，花卉綠植象徵堅強與綻放希望，在國家生日的今天，滿場花卉不僅是對國家的祝福，更是傳遞對人民的關懷。（農業部提供）

    雙十國慶典禮今日上午在總統府前廣場登場！農業部表示，今年舞台以「綻放台灣」為主軸，從「農業、創新、科技、海洋」4大意象發想，結合超過20種國產花材與10餘種國內學研單位育成優良品種，搭配3D列印製作象徵海洋的藍、白色硬體框架，佈置觀禮台、主席台及司儀台，象徵希望與祝福，傳遞台灣堅韌與希望的精神。

    農業部說明，應中華民國各界慶祝114年國慶籌備委員會的邀請，輔導台灣花店協會運用國產花卉，以「綻放台灣」為國慶舞台設計主軸，扣合「農業、創新、科技、海洋」4大意象，精選超過20種台灣引以為傲的花材，如蘭花、火鶴花、孤挺花、文心蘭、洋桔梗、百合、各式觀葉植物及盆花等，展現台灣花卉產業多元風貌。

    農業部指出，針對「科技」特別徵集逾10種由科學研究單位育成優良品種，如火鶴「台農9號小仙子」、斑葉電信蘭「高雄1號曙光」、腎蕨「台東1號」、常春藤「皮卡啾」、蝴蝶蘭「HTM1951#19」等，代表台灣在花卉育種品種研發領域成果卓越。此外，今年更首次以「創新」3D列印製作象徵「海洋」的藍、白色硬體框架，呈現我國四面環海的特色。

    農業部表示，花卉綠植象徵堅強與綻放希望，在國家生日的今天，滿場花卉不僅是對國家的祝福，更是傳遞對人民的關懷；花卉應用場合廣泛，從國家慶典到日常生活皆適宜，呼籲大家將花卉融入居家與日常，隨時以花相伴，見證台灣的美麗，並共同綻放前行力量。

    農業部說明，此次輔導台灣花店協會運用國產花卉，以「綻放台灣」為國慶舞台設計主軸，扣合「農業、創新、科技、海洋」4大意象，精選超過20種台灣引以為傲的花材。（農業部提供）

    農業部說明，此次輔導台灣花店協會運用國產花卉，以「綻放台灣」為國慶舞台設計主軸，扣合「農業、創新、科技、海洋」4大意象，精選超過20種台灣引以為傲的花材。（農業部提供）

    農業部表示，此次舞台結合超過20種國產花材與10餘種國內學研單位育成優良品種，搭配3D列印製作象徵海洋的藍、白色硬體框架，佈置觀禮台、主席台及司儀台，象徵希望與祝福。（農業部提供）

    農業部表示，此次舞台結合超過20種國產花材與10餘種國內學研單位育成優良品種，搭配3D列印製作象徵海洋的藍、白色硬體框架，佈置觀禮台、主席台及司儀台，象徵希望與祝福。（農業部提供）

    農業部表示，今年雙十國慶舞台以「綻放臺灣」為主軸，佈置觀禮台、主席台及司儀台。（農業部提供）

    農業部表示，今年雙十國慶舞台以「綻放臺灣」為主軸，佈置觀禮台、主席台及司儀台。（農業部提供）

