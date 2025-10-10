為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    出席國慶升旗典禮 林思銘針對兩議題轟賴政府

    2025/10/10 10:13 記者廖雪茹／新竹報導
    國民黨立委林思銘（右）出席新竹縣國慶升旗典禮，針對美國高關稅及財劃法修正統籌分配兩議題，重砲轟賴政府。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣各界慶祝114年雙十國慶升旗典禮，今早在縣府前廣場舉行，國民黨立委林思銘致詞時火力全開，先是批評賴清德政府面對美國高關稅時進退失據，「配合美國、出賣台灣」，接著再抨擊「苛扣縣市政府的一般性補助款，違法濫權」，最後懇請鄉親2026年新竹縣要延續執政、2028年讓國民黨重返執政。

    林思銘表示，面對美國高關稅的議題，「賴政府進退失據，尤其表達要將台灣的類科學園區移到美國，讓美國再次偉大，我們感到非常遺憾！」高科技產業是台灣的護國神山，如果不以台灣利益為優先，完全配合美國，造成產業外移、人才流失，將帶來大量失業潮。所以「我在立法院再三呼籲不能出賣台灣，特別是所謂半導體五五分，這是萬萬不可，不能肥了美國卻瘦了台灣！」

    林思銘接著提及另一個議題是《財政收支劃分法》，他表示，新竹縣在財劃法修正通過後增加了177億元，比原先預估的185億元少了8億，但是請縣府團隊和鄉親們不要擔心，還有345億元還沒有分配完畢。立法院將在這個會期，將請財政部要求行政院將345億元平均分配給22個縣市，達到竹縣185億的預估值。

    林思銘抨擊，「賴政府對於財劃法修正通過後的抗拒，對於各縣市政府的一般性補助款竟然予以違法苛扣，如此違法濫權的民進黨政府，令人看不起。」對於一般性補助款，立法院國民黨團將以立法的性質、法律的位階，使行政院不能以行政命令，違法來否決立法院所通過的預算。國民黨立委們將竭盡所能的讓一般性補助款，絕對不能低於前一個年度的地方性補助，讓社福、交通、教育的建設一毛都不能減少。

    最後，林思銘再批，「民進黨政府這幾年來的執政可說是荒腔走板，例如錯誤的能源政策造成供電不足、造成電價漲價，造成台電虧損累累，這是一個無底洞」。所以面對無能的政府，拜託人民用智慧決擇，2026九合一選舉新竹縣要延續執政，讓新竹縣越來越好；2028大選一定要下架民進黨，讓藍天再現，讓國民黨重返執政。#=

