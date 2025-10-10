為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    苗栗農產化身幸福零食 「苑裡蘑菇濃湯米乖乖」搶手

    2025/10/10 12:22 記者張勳騰／苗栗報導
    苗栗縣苑裡鎮社苓社區，推出「苑裡蘑菇濃湯米乖乖」，掀起中部限定美味熱潮。（苗栗縣政府提供）

    苗栗縣苑裡鎮社苓社區，推出「苑裡蘑菇濃湯米乖乖」，掀起中部限定美味熱潮。（苗栗縣政府提供）

    苗栗縣政府積極推動「豐味苗栗」品牌輔導計畫，在農業部農村水保署的經費支持下，苑裡鎮農會攜手社苓社區運用在地優質洋菇與稻米為原料，成功開發出地方創生零食「苑裡蘑菇濃湯米乖乖」；產品巧妙地將「媽祖香伴、乖乖平安」的祝福意象融入其中，讓地方獨特的信仰文化，轉化為人人都能輕鬆品味的幸福滋味。

    苗栗縣政府指出，苑裡鎮曾是全台第二大洋菇產區，傳承百年的洋菇與稻草共生「菇寮文化」是地方重要的農業印記。社苓社區的洋菇職人鍾徐樑多年來堅持傳統菇寮栽培方式，也讓苑裡深厚的農業底蘊再次被看見。

    最近，在中部地區7-ELEVEN的貨架上，「苑裡蘑菇濃湯米乖乖」的小包裝零食悄然成為最熱門的「中部限定款」，這包乖乖背後藏著信仰苑裡小鎮的「媽祖加持」故事，讓這款乖乖瞬間成為民眾爭相品味的「媽祖香伴」祝福點心。

    苗栗縣政府表示，「豐味苗栗」品牌的核心精神，就是致力推動在地農產的品牌化與市場擴展，協助農會及社區將珍貴的農村故事轉化為能與消費者產生共鳴的商品語言。

    「苑裡蘑菇濃湯米乖乖」自上架以來，銷售不錯，證明了地方農產的創意潛力，更象徵著苗栗風味逐漸，走入民眾的日常生活。

