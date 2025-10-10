竹市敬軍停車場停止收費且停用 居民嘆恐進黑暗期

新竹市將軍村旁的敬軍停車場10月1日起停止收費，且11月1日起停用，附近居民嘆周邊停車空間嚴重不足，將成停車黑暗期。（記者洪美秀攝）

新竹市府公告位在將軍村旁的金城敬軍停車場從10月1日起停止收費，且只能停到10月底，11月1日起停止使用。對此，周邊多個大型社區居民都嘆停車場停用真的很不方便，附近停車需求大，旁邊有將軍村圖書開放園區，常辦活動，如今停車場要停用，讓居民大嘆在竹市要停車及找到停車位太難了，加上停車場停用後有工程施工，也讓居民擔憂周邊將進入停車黑暗期。

新竹市府交通處表示，將軍村旁的敬軍營區停車場是竹市警察局辦理埔頂派出所的工程基地範圍，因派出所工程預定在10月開工，因此停車場也配合從10月1日開始停止收費，將該區域移交給竹市警察局辦理工程使用。另將軍村停車場也是內政部住都中心辦理「金城安居」的社宅基地，已在10月初將該土地點交給住都中心辦理後續工程，為提供月租戶有時間尋找其他停車地點，該停車場仍供民眾使用到10月31日止，但11月1日起停止開放使用。目前已針對周邊道路新設路邊車格，有需要者可利用。

居民說敬軍停車場約有80個平面汽車的停車空間，可稍供應周邊居民的停車需求，如今停車場停用，周邊又無可替代的停車場，再加上有工程進入及封閉道路，將有好長一段時間的停車黑暗期，居民感嘆做社宅或改建派出所，市府都未跟居民溝通，或提出停車場配套措施，只1紙公文就要停用停車場，未來此寧靜住宅區恐成違停爭道場域，將迎來居住品質黑暗期。

