    首頁 > 生活

    台東國慶升旗2300人參與破紀錄 縣市長齊讚「鏟子超人」

    2025/10/10 09:42 記者劉人瑋／台東報導
    相對往年，今年台東升旗典禮人數更多，在一片旗海中歡度國慶。（記者劉人瑋攝）

    相對往年，今年台東升旗典禮人數更多，在一片旗海中歡度國慶。（記者劉人瑋攝）

    台東縣府今早7時30分在縣立體育場舉行國慶升旗典禮，許多小孩在連連的呵欠中被爸媽抱來參加，但大人們卻是各個精神奕奕，縣長饒慶鈴宣布，今年的國慶典禮也打破以往紀錄，達到2300人。而在饒慶鈴與市長陳銘風致詞中，「鏟子超人」成為讚揚對象，也是愛護國家與土地的象徵。

    相較歷年國慶升旗典禮，這次光從體育場周邊交通繁忙狀況即可看出人數比往年更多，除了機關團體號召外，不少也是民眾組團參加，家中寵物也一起推來，場面十分熱鬧，但也有機關團體無人前來，只能由體育場志工舉牌「一人代表百人」。

    在致詞中，饒慶鈴表示，樺加沙颱風強襲，花蓮光復也發生重大災情，許多鏟子超人與專業技術人員自發前往救災，面對天然災害的考驗，我們始終團結一心，也特別感謝第一線防災救災伙伴及各行各業英雄，因有他們守護，我們才能安居樂業迎接今年國慶盛典。

    台東市長陳銘風則表示，相信國慶這天大家也特別感動，也呼籲要以實際行動回饋國家，「該拿鏟子的就拿鏟子，該發紅包就去發紅包，當然該放假的還是去放假，用實際行動回饋這片我們熱愛的土地」。

    退休緝毒犬成了養老中的寵物，今天也被帶來參加。（記者劉人瑋攝）

    退休緝毒犬成了養老中的寵物，今天也被帶來參加。（記者劉人瑋攝）

    相對往年，今年台東升旗典禮人數更多，在一片旗海中歡度國慶。（記者劉人瑋攝）

    相對往年，今年台東升旗典禮人數更多，在一片旗海中歡度國慶。（記者劉人瑋攝）

    為了要和幼兒園小孩合照，縣長饒慶鈴十分辛苦的管控現場。（記者劉人瑋攝）

    為了要和幼兒園小孩合照，縣長饒慶鈴十分辛苦的管控現場。（記者劉人瑋攝）

