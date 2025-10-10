為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    慶祝雙十近千人遊行2公里 雲林縣長張麗善：面對國際情勢要團結一致

    2025/10/10 09:45 記者李文德／雲林報導
    雲林縣府與斗六公所合作，在膨鼠森林公園舉辦雙十健行活動。（記者李文德攝）

    雲林縣府與斗六公所合作，在膨鼠森林公園舉辦雙十健行活動。（記者李文德攝）

    今天是雙十節，雲林縣政府與斗六市公所合辦「雙十國慶齊步走」活動，超過千位民眾聚集在斗六膨鼠森林公園，先升旗後，展開近2公里的健走，場面熱絡。縣長張麗善表示，面對國際挑戰，應團結一致，不分彼此。

    今天活動由全國運動會吉祥物「雲寶弟、雲寶妹」開場表演，更有知名的安地斯樂團及新住民姊妹們熱場表演，千位民眾嗨到爆炸。

    雲林縣長張麗善、立委張嘉郡、斗六市長林聖爵等人，與民眾們一起升旗，眾人先高歌中華民國國歌及國旗歌，隨後展開健走活動，民眾圍繞公園周邊步道行走。

    張麗善表示，中華民國是我們的國，台灣是我們的家，尤其現在面對如今的國際情勢，中華民國遇到很大挑戰，我們應該團結一致，在國際上能夠立足。

    張麗善強調，現在能看到國際上有許多戰爭，造成家破人亡，我們要記取這些教訓，讓台灣能夠和平安穩，讓民眾能夠安身立命，希望中央政府可以好好努力，而地方政府也會同心協力，必須團結，不要分彼此。

    縣府表示，遊行活動特別加碼，現場打卡上傳雲林縣政府網站就可以現場抽好禮及現做媽祖雞蛋糕可以品嘗，盼與民眾共同為雙十連假首日留下美好印象。

    近千人升旗。（記者李文德攝）

    近千人升旗。（記者李文德攝）

    張麗善（中）表示，面對國際情勢挑戰，地方中央應團結一致不分彼此。（記者李文德攝）

    張麗善（中）表示，面對國際情勢挑戰，地方中央應團結一致不分彼此。（記者李文德攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播