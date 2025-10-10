新北淡水人口持續成長 陳偉杰籲設青創基地

市議員陳偉杰表示，淡水的交通便利性已經符合市府青年局建置青創基地的評估標準，但淡水仍無主要青創基地據點，爭取設置。圖為新北青創中和藝文基地。（新北市青年局提供）

新北市淡水區有淡江大橋、淡北道路、淡海輕軌二期與淡海新市鎮二期等工程或開發案持續推進，吸引人口不斷移入，市議員陳偉杰表示，淡水的交通便利性已經符合市府青年局建置青創基地的評估標準，但淡水仍無主要青創基地據點，爭取設置。青年局長邱兆梅說，市府目前與在地大學的創新育成中心合作，作為淡水青創據點，淡水如有適合空間，青年局願意研議辦理。

陳偉杰指出，市府對青創基地選址評估有幾個面向，包含善用市府閑置空間、考量產業聚落、交通需要便捷，尤其以大眾運輸為優先考量，淡水現有捷運、輕軌，交通便利性已大幅提升，不過淡水甚至北海岸仍無主要青創基地據點，盤點全市，三重、新店、板橋、土城區都有2座，新莊、五股、中和區也有相關據點，希望市府注重區域平衡，盼今年底、明年中可以見到相關規劃或可行性評估。

邱兆梅說明，淡江大橋落成啟用後，相信淡水聚落會更加繁華，青年局目前在淡水無獨立據點，不過採取與在地大學創新育成中心合作，由市府提供參展機會、媒合貼近業界的導師等等創業輔導資源，學校有辦公空間，校內也有學界師資，提供類似青創基地的功能，如淡水有合適空間，青年局願研議辦理。

陳偉杰表示，青年局應與財主單位研究，相信一定有空間，否則淡水青年要創業多要到台北市去，盼市府可作相關評估，結合大學資源打造「學習—實習—創業」一條鏈，短期內也可考慮比照新莊打造「數位遊牧空間」。邱兆梅則承諾一個月內提供初步規劃。

