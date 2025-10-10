為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    基隆好馬長跑協會跑出「雙十」圖形 祝賀國慶

    2025/10/10 09:30 記者俞肇福／基隆報導
    今天是中華民國國慶日，基隆市好馬長跑協會一早從基隆市文化中心起跑，跑出雙十圖形祝福中華民國。（記者俞肇福翻攝）

    今天是中華民國國慶日，基隆市好馬長跑協會一早從基隆市文化中心起跑，跑出雙十圖形祝福中華民國。（記者俞肇福翻攝）

    慶祝雙十節國慶日，基隆市好馬長跑協會今天（10日）一早在市區慢跑，30幾人的長跑隊伍，在地圖上跑出雙十形狀，慶祝中華民國國慶日！基隆市好馬長跑協會理事長樊沛文說，今天是中華民國雙十國慶，跑友藉由跑出雙十國慶來為國家祝賀，同時這次路跑也是為下週日（19日）的2025基隆城市半程馬拉松提前暖身，歡迎喜歡跑步的民眾一起來共襄盛舉。

    另外，基隆市政府在基隆海洋廣場早上9點30分舉辦大家一起來升旗活動，基隆市長謝國樑在公開行程參加9點30分參加慶祝國慶帶動唱大會。

    基隆城市馬拉松下週六登場，賽事分為3公里1000名、9.5公里1500位與半馬1500位，配合基隆城市半程馬拉松賽事10月19登場，台鐵服務跑者，將加開1406次樹林到基隆區間車，預計清晨5點25分抵達基隆火車站，請外縣市的參賽跑者多多使用。相關開行班次、停靠站及時刻，請至台鐵官網查詢。

    今天是中華民國國慶日，基隆市好馬長跑協會一早從基隆市文化中心起跑，跑出雙十圖形祝福中華民國。（記者俞肇福攝）

    今天是中華民國國慶日，基隆市好馬長跑協會一早從基隆市文化中心起跑，跑出雙十圖形祝福中華民國。（記者俞肇福攝）

