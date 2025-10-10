為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    連假首日省道塞車路段出爐！ 公路局建議避開

    2025/10/10 09:31 記者吳亮儀／台北報導
    國慶連假首日，交通部公路局預估省道易塞車路段包括主要城際道路、快速公路、觀光景點周邊道路。圖為台9線蘇花路廊。（資料照）

    今天（10日）是國慶連假首日，天氣良好，交通部公路局預估今天部分路段將有出遊車潮湧現，並預估省道易塞車路段包括主要城際道路、快速公路、觀光景點周邊道路。

    公路局統計，省道易壅塞路段包含主要城際道路，包括北部台61線鳳鼻至香山路段、中部台61線竹南及中彰大橋路段、南部台9線南迴公路、台1線水底寮至楓港路段、東部台9線蘇花路廊。

    另外，銜接國道的快速公路包括北部台65線接國3土城交流道，台64線接國3中和交流道，中部台74線台中環線接國3之快官及霧峰路段，南部台86線接國1仁德系統及歸仁交流道、台18線接國3中埔交流道。

    還有觀光景點周邊道路也易塞車，包括北部台2線和台2乙線關渡至淡水路段、台2線萬里至大武崙路段、台2線福隆路段、台3線大溪路段，南部台3線古坑至梅山路段，公路局建議用路人出發前先行查詢周邊交通狀況，以減少壅塞於車陣中的時間。

    公路局已規劃省道路段替代道路，用路人可遵循沿線指示標誌行駛，呼籲民眾多加利用幸福公路App、CMS及警廣獲得壅塞路況與旅行時間資訊。

    為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路局已協調客運業者視人潮機動增班。

