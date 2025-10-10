澎湖慶祝雙十國慶 路跑協會帶巨型國旗飄揚馬公街道

澎湖路跑協會護衛巨型國旗，全程跑完路跑活動 。（記者劉禹慶攝）

澎湖各界慶祝國慶升旗典禮，今（10）日在縣府前廣場舉行，由澎湖縣政府秘書長林文藻代表縣長，帶領各局處首長等，與民眾超過1200位軍民一起升旗，場面盛大。澎湖縣路跑協會更護衛大型國旗慢跑，讓國旗飄揚在馬公市主要街道。

澎湖縣政府國慶升旗典禮由秘書長林文藻代表縣長陳光復主持，縣府各機關、學校、部隊、社團以及熱情民眾共襄盛舉，在菊之音合唱團領唱下，全體肅敬引吭高唱國歌，國旗冉冉升起飄揚在天空，大家在晨曦中齊祝中華民國生日快樂。

秘書長林文藻表示，欣喜祝賀國家生日快樂，感恩為國家、土地所辛勞奉獻的每一位伙伴，並祝福國運昌隆，澎湖縣政推展順利，鄉親平安、健康、快樂。

隨後，展開國慶路跑活動，由縣府廣場出發，沿民族路一路跑回縣府廣場，今年升旗典禮安排在早上8點，雖然已過中秋，但氣溫有點熱，參與的民眾還是全程完成２.7公里的路跑活動，以行動祝賀國家欣欣向榮。其中澎湖縣路跑協會護衛大型國旗跑完全程，更是引起民眾行注目禮，跑完後在縣府廣場合影。

澎湖各界參加國慶升旗典禮，由秘書長林文藻主持。（記者劉禹慶攝）

