    真「行」！台灣設計展開今天開「彰」大吉 人人舒適用這一區

    2025/10/10 10:28 記者張聰秋／彰化報導
    這不是活動看板，經過設計包裝，變身台灣設計展各展區的流動廁所。（記者張聰秋攝）

    這不是活動看板，經過設計包裝，變身台灣設計展各展區的流動廁所。（記者張聰秋攝）

    民眾參加戶外活動，免不了要上廁所，往往看到一排單調的塑膠桶流動廁所，美感瞬間消失。不過，今天（10日）開幕2025台灣設計展，連臨時廁所都變身成角落美學「方塊區」，讓人安心舒適如廁，民眾大讚真「行」！

    這次彰化縣政府特別在流動廁所玩起花樣，發揮城市美學創意，用設計展主視覺的帆布把成排的廁所全部「包」起來，巧妙地遮醜又遮隱私， 乍看還以為是哪個展館或休息區，真相竟然是人人都會用到的流動廁所。

    今年展期主題「彰化行」展期今天到26日，為期17天，三大展區跨越彰化市、鹿港、田尾、田中4鄉鎮，展覽總面積超過31.5萬坪，活動多達588場，歷屆規模最大、參與最廣、設計最多元，大批人潮逛展，人一多就會有民生問題的需求。

    為了讓大家在逛展時不會發生借不到廁所的窘境，各個展區都準備了流動廁所，但不能讓醜醜的廁所破壞美學，縣府團隊用「彰化行」的核心設計概念，設計包裝流動廁所。

    原本一桶桶的藍綠色塑膠廁所，被印有展覽鮮豔幾何圖案與線條的白色帆布有稜有角地包覆起來，遠看就像一個大型裝置藝術，巧思讓人激賞。民眾說，上廁所也要很優雅！這種小細節都顧到了，真的很貼心！也有遊客說，設計美學無所不在，就算是戶外活動最不起眼的角落，只要加點創意，都能產生畫龍點睛的效果！

    台灣設計展各展區的流動廁所外圍多了一層美學覆蓋，乍看以為是展覽區或休息區，卻是人人都要用到如廁區。（記者張聰秋攝）

    台灣設計展各展區的流動廁所外圍多了一層美學覆蓋，乍看以為是展覽區或休息區，卻是人人都要用到如廁區。（記者張聰秋攝）

    原是一排排塑膠桶流動廁所，外層包裝後，遮擋單調的外觀，變身很潮的如廁區。（記者張聰秋攝）

    原是一排排塑膠桶流動廁所，外層包裝後，遮擋單調的外觀，變身很潮的如廁區。（記者張聰秋攝）

