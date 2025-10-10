高雄國慶升旗首度移師澄清湖 一早人車擠爆

高雄國慶升旗典禮今年移師澄清湖舉辦。（記者許麗娟攝）

今（10）日國慶日，高雄市今年國慶升旗典禮首度移師到澄清湖舉辦，升旗典禮7點20分開始，從清晨6點不到澄清湖即湧入相當多民眾，園區內停車場早已爆滿，從大門到活動舉辦場地的兒童樂園大草坪，汽機車和步行民眾塞爆整條路段，不少汽車進入園區後沒地方停車，只能又從後門離開。

高雄市長陳其邁表示，今年特別把國慶升旗典禮移到澄清湖，主要是鼓勵市民能夠利用國慶的假期多運動、多到郊外走走。今天同時也是高雄果嶺自然公園開園的第一天，早上公園就有非常多的民眾到自然公園裡面散步、慢跑，包括雙湖公園、果嶺自然公園、澄清湖等綠地，加起來面積超過470公頃，面積比美國紐約中央公園，甚至比其他國家的城市裡面的這種公園面積來的更大。

陳其邁說，市府希望能夠落實果嶺城市的自然公約，保持原來的生物多樣性，讓民眾能夠有更多的休閒，也能夠打下高雄未來永續發展的基礎，留下大面積綠地。

今年升旗典禮除了有海軍陸戰隊學校莒拳隊的熱血表演，也邀請鼎金國小合唱團領唱國歌、海軍樂隊伴奏升旗典禮，典禮結束後，陳其邁也換上Ｔ恤，與高雄市議長康裕成、立委賴瑞隆、許智傑、林岱樺、邱議瑩等，與民眾一同健行，並一路從兒童戲區走到、烤肉區、中興塔。

高雄市國慶升旗典禮結合澄清湖健行活動。（記者許麗娟攝）

高雄市長陳其邁、議長慶裕成領軍與民眾一同健行。（記者許麗娟攝）

