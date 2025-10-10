為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄國慶升旗首度移師澄清湖 一早人車擠爆

    2025/10/10 09:28 記者許麗娟／高雄報導
    高雄國慶升旗典禮今年移師澄清湖舉辦。（記者許麗娟攝）

    高雄國慶升旗典禮今年移師澄清湖舉辦。（記者許麗娟攝）

    今（10）日國慶日，高雄市今年國慶升旗典禮首度移師到澄清湖舉辦，升旗典禮7點20分開始，從清晨6點不到澄清湖即湧入相當多民眾，園區內停車場早已爆滿，從大門到活動舉辦場地的兒童樂園大草坪，汽機車和步行民眾塞爆整條路段，不少汽車進入園區後沒地方停車，只能又從後門離開。

    高雄市長陳其邁表示，今年特別把國慶升旗典禮移到澄清湖，主要是鼓勵市民能夠利用國慶的假期多運動、多到郊外走走。今天同時也是高雄果嶺自然公園開園的第一天，早上公園就有非常多的民眾到自然公園裡面散步、慢跑，包括雙湖公園、果嶺自然公園、澄清湖等綠地，加起來面積超過470公頃，面積比美國紐約中央公園，甚至比其他國家的城市裡面的這種公園面積來的更大。

    陳其邁說，市府希望能夠落實果嶺城市的自然公約，保持原來的生物多樣性，讓民眾能夠有更多的休閒，也能夠打下高雄未來永續發展的基礎，留下大面積綠地。

    今年升旗典禮除了有海軍陸戰隊學校莒拳隊的熱血表演，也邀請鼎金國小合唱團領唱國歌、海軍樂隊伴奏升旗典禮，典禮結束後，陳其邁也換上Ｔ恤，與高雄市議長康裕成、立委賴瑞隆、許智傑、林岱樺、邱議瑩等，與民眾一同健行，並一路從兒童戲區走到、烤肉區、中興塔。

    高雄市國慶升旗典禮結合澄清湖健行活動。（記者許麗娟攝）

    高雄市國慶升旗典禮結合澄清湖健行活動。（記者許麗娟攝）

    高雄市長陳其邁、議長慶裕成領軍與民眾一同健行。（記者許麗娟攝）

    高雄市長陳其邁、議長慶裕成領軍與民眾一同健行。（記者許麗娟攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播