    首頁 > 生活

    北市稽查13處夜市追黑心大腸 蔣萬安要求查流向

    2025/10/10 09:14 記者何玉華／台北報導
    台北市長蔣萬安主持市府廣場國慶升旗暨慶祝活動。（記者田裕華攝）

    屏東百威公司使用工業級雙氧水（過氧化氫）加工豬腸，相關產品流入多個縣市，包括台北市也有知名夜市、攤商購入，台北市長蔣萬安要求台北市衛生局要積極追查流向，讓民眾清楚，避免人心惶惶，強調食安議題絕對是市府團隊重中之重的事情。

    台北市衛生局追查黑心豬腸流向，在國慶連假前，主動加強稽查寧夏、雙城、饒河、內湖737、艋舺、華西街、梧州、西昌街、廣州街、臨江、師大、士林、承德等13處夜市169家次、抽驗84件豬腸產品，幸好全數「未檢出」過氧化氫。

    蔣萬安日前也在市政會議特別指示說，衛生局在第一時間有做稽查，但民眾還是人心惶惶，不知道黑心大腸流向到哪裡，連知名的阿宗麵線、寧夏夜市攤商都出來一個一個澄清；衛生局要更主動積極的、用單據去追查整體的流向，否則民眾會非常的不安。他強調，食安議題絕對是市府團隊重中之重的事情。

    台北市衛生局在國慶連假前，加強稽查夜市的大腸，目前都未檢出有過氧化氫。（台北市衛生局提供）

