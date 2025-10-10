鋪路超人連夜趕工！ 馬太鞍溪底便道今晨鋪設完成

鋪設瀝青施工團隊連夜趕工，鋪設溪底便道路面。（讀者孫立忠提供）

台九線馬太鞍溪橋9月23日遭沖斷，交通部長陳世凱昨宣布，今天下午3點涵管便橋將通車！鋪設路面的瀝青工人連夜趕工，終於在今晨5點如期完成，他們自豪地說「一點都不苦，災民更辛苦，我們只是為人民服務！」

馬太鞍溪底便道在交通部要求提前在今天下午3點通車後，負責路面鋪設瀝青的立順瀝青公司，昨天在董事長莊木忠指示下，調集了所有的人員和施工車輛，經過反覆狀況演練後，決定除了連夜趕工外，並把完成時間定在今天清晨5時前，以免影響後續的劃線等作業。

負責現場監工的孫立忠說，挑燈夜戰的我們，連可愛的氣球燈都出動，工人們互相加油打氣，他們體認到和時間賽跑的壓力，也有萬千光復鄉親的期待，決定無論如何都要拚了，現場「有人問：辛苦嗎？他們齊聲回答不辛苦，災民更辛苦，我們只是為人民服務！」。

孫立忠說，在大家通宵趕工下，終於在清晨5時前完工，大家看著緩緩升起的朝陽，沒有以往的疲憊不堪，反面充滿了榮耀感，終於完成了這件原不被看好的「不可能的任務」。

他說，光復重災後第二天，團隊在公路局要求下就趕到了災區，看到了慘狀後，心裡百感交集，因為這已不是熟悉的光復，滿目瘡痍，宛如人間煉獄；全公司停止所有業務，動員近40人、5輛怪手、1輛水鴨子、2輛超大型剷土機、5輛中小型剷土機、2輛山貓、2輛水車、5輛十輪卡車、3輛拖車及相關設備，全數趕到光復救災，除了搶救災民及道路外，也遵照應變中心指示先搶通道路，讓居民可以回家整理家園，今晨搶通了便道，他們後續還有很多事情要完成，將會和交通部團隊一起努力，讓災區交通早日恢復正常。

鋪設道路夜間施工現場，燈火通明。（讀者孫立忠提供）

清晨五時前，溪底便道路面已鋪設完成，準備進行最後劃線等作業。（讀者孫立忠提供）

路面鋪設完成後，施工機具紛紛退到堤防上，天也剛好破曉，施工團隊如期完成任務。（讀者孫立忠提供）

