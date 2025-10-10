為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    拓展旅遊新藍海 大東北角觀光圈4年62家業者獲穆斯林友善認證

    2025/10/10 10:18 記者江志雄／宜蘭報導
    大東北角觀光圈4年來已有62家業者通過穆斯林友善認證。（東北角風管處提供）

    大東北角觀光圈4年來已有62家業者通過穆斯林友善認證。（東北角風管處提供）

    台灣旅遊業界持續向穆斯林遊客招手，觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處推動大東北角觀光圈業者穆斯林友善環境改善輔導計畫，4年來已有62家業者通過穆斯林友善認證，為地方產業鏈發展帶來新商機。

    東北角風管處今天（10日）指出，大東北角觀光圈涵蓋宜蘭縣12個鄉鎮市、新北市東北角7個區，2022年起執行穆斯林友善環境改善輔導計畫，今年新增瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店等13家穆斯林友善認證，4年來完成驗證的有62家業者、78項產品、4條友善遊程，涵蓋住宿、餐飲、體驗活動及產品。

    2025年改善輔導計畫，昨晚在礁溪中天溫泉渡假飯店舉辦成果發表會，除了頒發穆斯林友善認證，會場並設置展示區，展現業者建構友善環境的成果，邀請馬來西亞、印尼駐台代表、台灣入境旅行業者出席，盼爭取更多穆斯林遊客來台旅遊。

    東北角風管處長游麗玉說，穆斯林旅遊市場需求與潛力仍在不斷增長，目前通過認證的業者遍及宜蘭縣頭城、礁溪、壯圍、三星、冬山、新北市瑞芳、平溪、貢寮等地，體現了大東北角觀光圈在穆斯林友善服務上的決心與成果。

    此外，東北角風管處同步推動中英文雙語旅遊資訊與遊程文宣，幫助旅行社、穆斯林旅客輕鬆規劃行程，促成相關業者密切合作，搭起跨國合作的橋梁。

