國道清晨車流飆1.7倍 高公局估12路段易塞車

各處易塞車路段、國道管制。（高公局提供）

今天（10日）是國慶日連續假期首日，清晨0-5時交通量飆到平日年平均的1.7倍。交通部高速公路局預估，今天國道有12處易塞車路段，提醒用路人注意。

今天上午7時起，國道南向車流逐步湧現，目前車多路段為國1北向新店-南港系統，其餘路段交通狀況大致正常。今天相關疏導措施包括0-12時國5石碇、坪林及5-12時國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉，12-24時國3南投雙向出口匝道封閉，單一費率、差別費率、開放路肩、替代道路、匝道儀控及暫停施工等。

高公局研判將有大量旅遊車潮，預判今天上午重點壅塞路段為國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢系統等路段。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量於12時後出發，國5南向用路人建議17時後出發，節省寶貴時間。高公局也預估，今天交通量為114百萬車公里。

另外，今年「國慶焰火在南投」 官方網站查詢交通資訊，預為規劃交通方式及動線，並建議多利用公共運輸。

另外，因國3南投交流道雙向出口將於12-24時實施封閉，自行開車的民眾，北部地區請由國3草屯及中興交流道、南部地區請由國3名間交流道下高速公路，再轉乘接駁車前往會場。另焰火施放期間，提醒用路人切勿為了觀賞國慶焰火而於國道刻意放慢車速或臨停路肩。

國慶連假首日中區易塞車路段。（高公局提供）

國慶連假首日北區北向易塞車路段。（高公局提供）

國慶連假首日北區南向易塞車路段。（高公局提供）

國慶連假首日南區易塞車路段。（高公局提供）

