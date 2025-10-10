連假天氣適合出遊 天氣粉專：白天外出留意高溫

天氣粉專天氣風險指出，國慶連假天氣穩定，未來一週也都是晴時多雲的夏季型態。（資料照）

今天（10日）東北風影響，迎風面有局部短暫陣雨，花、東及大台北地區也有零星降雨，其他地區多雲到晴。天氣粉專「天氣風險 WeatherRisk 」指出，連假天氣穩定，未來一週也都是晴時多雲的夏季型態；本月20號以後，東北季風南下才會帶來雨勢，北部低溫也會下探至20度左右。

天氣風險分析師廖于霆今天上午在臉書貼文中表示，國慶日受到娜克莉颱風外圍東北風影響，北海岸及東北部仍有短暫陣雨。其他地區天氣晴時多雲，嘉義山區午後有局部短暫雷陣雨，適合安排戶外活動。整個西半部到北部高溫32至35度，東半部高溫31至32度。

廖于霆說，週六（11日）到下週日（12日）台灣附近風場轉吹偏東風，地面太平洋高壓勢力逐漸增強，水氣變少，各地天氣晴時多雲，東半部降雨也趨緩。僅南投山區一帶可能有較明顯午後雷陣雨。西半部及北部高溫32至35度，東半部高溫31至32度。

廖于霆稱，娜克莉颱風今明兩天接近琉球群島，然後大迴轉朝日本南方海面移動，對日本沒有直接影響。

廖于霆指出，未來一週台灣都是晴時多雲、山區午後局部雷陣雨的天氣型態，白天高溫33至35度，還感受不到秋季來臨。下次較明顯變化可能要到20號以後，一波較強的東北季風挾帶水氣南下，不僅為東北部帶來較大雨勢，北部、東北部低溫也會下探至20度左右。但他補充，未來狀況仍需持續觀察。

