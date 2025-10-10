為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    連假天氣適合出遊 天氣粉專：白天外出留意高溫

    2025/10/10 10:57 即時新聞／綜合報導
    天氣粉專天氣風險指出，國慶連假天氣穩定，未來一週也都是晴時多雲的夏季型態。（資料照）

    天氣粉專天氣風險指出，國慶連假天氣穩定，未來一週也都是晴時多雲的夏季型態。（資料照）

    今天（10日）東北風影響，迎風面有局部短暫陣雨，花、東及大台北地區也有零星降雨，其他地區多雲到晴。天氣粉專「天氣風險 WeatherRisk 」指出，連假天氣穩定，未來一週也都是晴時多雲的夏季型態；本月20號以後，東北季風南下才會帶來雨勢，北部低溫也會下探至20度左右。

    天氣風險分析師廖于霆今天上午在臉書貼文中表示，國慶日受到娜克莉颱風外圍東北風影響，北海岸及東北部仍有短暫陣雨。其他地區天氣晴時多雲，嘉義山區午後有局部短暫雷陣雨，適合安排戶外活動。整個西半部到北部高溫32至35度，東半部高溫31至32度。

    廖于霆說，週六（11日）到下週日（12日）台灣附近風場轉吹偏東風，地面太平洋高壓勢力逐漸增強，水氣變少，各地天氣晴時多雲，東半部降雨也趨緩。僅南投山區一帶可能有較明顯午後雷陣雨。西半部及北部高溫32至35度，東半部高溫31至32度。

    廖于霆稱，娜克莉颱風今明兩天接近琉球群島，然後大迴轉朝日本南方海面移動，對日本沒有直接影響。

    廖于霆指出，未來一週台灣都是晴時多雲、山區午後局部雷陣雨的天氣型態，白天高溫33至35度，還感受不到秋季來臨。下次較明顯變化可能要到20號以後，一波較強的東北季風挾帶水氣南下，不僅為東北部帶來較大雨勢，北部、東北部低溫也會下探至20度左右。但他補充，未來狀況仍需持續觀察。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播