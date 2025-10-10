台南市的後花園祕境 龍崎黑森林健走熱鬧登場

在黑森林步道健走時，龍崎區公所還結合生態導覽，寓教於樂。（龍崎區公所提供）

今天是雙十節連續假期首日，龍崎公所一早就舉辦兼具懷舊童玩與食農教育的健走活動，在轄內有市區後花園祕境之稱的黑森林登場，大小朋友也體驗古早味的草仔粿、竹筒飯，氣氛熱烈。

龍崎的黑森林位於中坑里大溪部落內，礙於場地的關係，健走活動限額150人，之前一開放報名，隨即「秒殺」，顯見受歡迎的程度，今天清晨在當地的清水宮前集結後出發。

從龍崎中坑啟程後，順著黑森林步道，走到與關廟東勢交界處折返，來回逾2公里，沿途安排了補給站，還有生態導覽，讓親子體驗1場自然教育的知性之旅。

龍崎區公所也在大溪清水宮前搭設舞台，健走之後，規劃一系列的表演節目，現場還有小農市集，展售地方特產，買氣熱絡。

民眾也體驗製作古早味的傳統料理，包含草仔粿、竹筒飯，且自己特製夢幻飲料，並進行香氛 DIY體驗，還有圖書館閱讀、性別平等的推廣，以及消防、衛生、區政的宣導，雙十連假首日，共享親子樂趣。

龍崎區長陳新澈說，活動場地的「可果美黑森林步道」，宛如隱世在台南市後花園，是需要透過在地人介紹才會知道的祕境，沿途種滿桃花心木，以幽靜氛圍與綠意盎然的景致而聞

名。

陳新澈表示，這活動分為上、下半場，先以懷舊為主題，帶領大家回味 90 年代

的「國民健康操」，熱身後開始前往秘境散策，並體驗「懷舊童玩闖關遊戲」，喚起大家共同的兒時回憶。

大溪清水宮舞台區的下半場活動，也結合社造成果發表，精彩呈現，加上食農教育的推廣，讓內容更多元、豐富。

市長黃偉哲指出，大溪清水宮前有座面積約6分地的親子公園，假日常有民眾前往遊樂、烤肉，或進行團康活動，結合附近的黑森林步道，是享受大自然的絕佳去處，值得推薦。

