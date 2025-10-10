為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    屏東猛禽過境創新高 跨機關聯手護生態

    2025/10/10 09:30 記者葉永騫／屏東報導
    護鳥會議由屏東地檢署檢察長陳盈錦主持。（屏東地檢署提供）

    去年度過境屏東縣墾丁的猛禽高達34萬餘隻，現在正是赤腹鷹、灰面鵟鷹過境的時候，屏東地檢署結合墾管處、農業部林保署屏東分署、警方等相關單位加強推動生態保育與防制非法獵捕行為，研商保育合作方向。

    墾丁國家公園管理處說明，113年度過境猛禽總數達34萬餘隻，其中赤腹鷹約23萬隻、灰面鵟鷹約11.6萬隻，今年保安警察在9月起展開的紅尾伯勞、赤腹鷹及灰面鵟鷹盜獵熱區加強巡查、埋伏與情報蒐集等「護野鳥、反獵鷹」專案查緝計畫，並結合宣導「盜獵受刑罰、檢舉賺獎金」觀念，強化嚇阻效果，今年只有巡護時查獲鳥仔踏2支，獵捕行為已相當低。

    屏東地檢署主任檢察官陳映妏指出，近10年來紅尾伯勞鳥、伯勞鳥遭捕殺之案件量已顯著下降，近5年更無遭捕殺之案件，查緝已見成效，而為兼及保育多樣化之需求，將廣邀相關查緝、保育單位加入合作網絡，凝聚生態保育執法共識。

    檢察長陳盈錦肯定相關單位多年來在「護野鳥、反獵鷹」專案中的努力，早期對紅尾伯勞、灰面鷲等候鳥之獵捕層出不窮，透過專案持續查緝與宣導不懈合作，嚴查違法行為、逐步推展保育觀念，近年盜獵案件已大幅下降，展現跨機關齊進之成效。

    屏檢護野鳥反獵鷹聯繫會議。（屏東地檢署提供）

