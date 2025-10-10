難逃法眼！ 智慧扣車系統基隆出擊！ 1小時逮2輛欠款車

行政執行署宜蘭分署昨天上午在基隆市信三路停車格發現欠繳交通罰鍰3萬元的車輛，黃姓車主獲知愛車愛被扣，聯繫車輛使用人鄭男前來，協助辦理分期繳納罰鍰。（記者林嘉東翻攝）

法務部行政執行署宜蘭分署運用「停車資訊即時通報系統」與「行動車牌辨識系統」在基隆市地毯式搜尋、比對欠稅、欠繳交通罰鍰的車輛，昨天1小時連逮2輛欠繳交通罰鍰車輛，2名車主獲知後火速辦妥分期繳納，保住愛車免遭查封。

宜蘭分署在基隆市持續推動「智慧扣車」，除與基隆交通處合作運用路邊停車收費資訊整合通報，即時追查欠款車輛外，另商借宜蘭財稅局「行動車牌辨識系統」將該系統架設於基隆監理站公務車上，沿途比對欠繳罰單車輛，昨天上午10時許在基隆市信三路停車格發現欠繳交通罰鍰3萬元的車輛，執行官邊貼查扣封條，邊通知黃姓車主，聯繫車輛使用人鄭男前來，協助辦理分期繳納3萬元罰鍰，才免於車子被查扣。

未料1小時後，車牌辨識系統又發現1輛欠繳交通罰鍰2萬4000元的機車，停在基隆市深澳坑路旁，趕緊聯繫2度因無照駕駛挨罰的周姓車主，周男獲報趕來辦妥分期繳納24000元罰鍰，才保住愛車，免遭查扣。

宜蘭分署執行官鄧順生表示，宜蘭分署將持續跨機關合作執行欠款車輛，落實「五打七安」道安政策，呼籲市民共同遵守交通規則，如收到牌照稅、燃料費、交通罰鍰等繳款通知，務必於期限內自行繳納。如確有繳款困難，亦應主動聯繫執行分署說明財產狀況，尋求以分期清償等方式處理欠款，切勿置之不理。以免遭扣薪、扣存，甚至執行愛車、動產或不動產等，得不償失。

行政執行署車牌辨識系統昨天在深澳坑路旁發現1部欠繳交通罰鍰2萬4000元的機車，停在基隆市深澳坑路旁，貼封條查扣。（記者林嘉東翻攝）

行政執行署車牌辨識系統昨天在深澳坑路旁發現1部欠繳交通罰鍰2萬4000元的機車，停在基隆市深澳坑路旁，周姓車主獲知後前來分期繳納交通罰鍰。（記者林嘉東翻攝）

