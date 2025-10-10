為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    40萬鏟子超人大軍「八門遁甲」全開！ 秀超強清淤前後比對圖

    2025/10/10 08:23 記者花孟璟／花蓮報導
    保安寺涼亭及羅漢。（取自脆帳號jetertung ）

    花蓮馬太鞍堰塞湖潰流，過去兩週台鐵光復車站疏運旅客高達40萬人，40萬鏟子超人大軍壓境一鏟一鏟挖，把滅頂的房子、涼亭都挖出來，還有超人二刷光復後秀出對照圖，網友jetertung說「只能說所有超人都太強了」，還有網友說「所有超人都是八門遁甲全開｣，貼文一出超過2萬愛心！

    鏟子超人及小怪手超人經過兩週努力，本來土石流掩埋高度超過一公尺的佛祖街、保安寺終於恢復原來樣貌，災前開到保安寺空地停放的水泥預拌車，泥沙都淹入窗戶高度，等於遭土石「封存」，昨天終於「全車出土」，保安寺旁的涼亭、羅漢像、廁所也全部被挖出，保安寺廟方也說，沒有這群志工的努力，不會這麼快復原。

    貼文一出引起同樣前往保安寺志工共鳴「我昨天就是鑽進去車子底下把土挖出來，再讓其他超人鏟出去，看到這張圖好感動」、也有超人說「我是8號去的保安寺，在車外面挖到腰都很酸，看到其他超人居然鑽車底，我真做不到」！

    網友andy_777777說，畫面太震撼，他8日去保安寺時，水泥車、廟、涼亭已經挖大半，好難想像之前有多少超人的努力；練健身的網友也提到，20公斤的槓片很重，但現場隨便鏟的一桶泥都20公斤以上，真的是「八門遁甲」全開的成果。

    佛祖街民宅被淹一層樓，昨天重見天日。（取自脆帳號jetertung ）

    佛祖街保安寺旁廁所在鏟子超人努力下出土。（取自脆帳號jetertung ）

    保安寺前政旺砂石場的十幾台預拌混凝土車重見天日。（取自脆帳號jetertung ）

    保安寺從幾乎滅頂，到被超人挖出，成果驚人。（取自脆網友jen19881208）

    先前保安寺前水泥預拌車大半被泥土淹沒。（記者花孟璟攝）

