    首頁 > 生活

    四重溪溫泉村大翻新！青年設計師攜手在地打造療癒新貌

    2025/10/10 09:15 記者蔡宗憲／屏東報導
    汩汩和苑藝術家峇岦嵐偲·旮札涅灆的作品《燕歸來·再歸來》。（記者蔡宗憲攝）

    屏東四重溪溫泉是台灣四大名湯之一，屏東青年旅創基地近期規劃青年設計師與在地業者聯手掀起的改造風潮，透過「四重溪溫泉村設計共創計畫」，汩汩和苑、清泉日式溫泉、茴香戀戀溫泉會館及洺泉溫泉旅館，與四位青年設計師峇岦嵐偲·旮札涅藍、徐懿荷、黃昱凱、江俐蓉駐村創作，將在地文化融入旅宿空間，賦予溫泉村全新魅力。

    「我們希望旅客不只記得泡湯的溫度，更能感受到空間的故事，」屏東縣政府勞動暨青年事務處處長李雨蓁表示。2022年成立的屏東青年旅創基地，促成這次計畫，媒合品牌設計、空間設計與互動體驗等領域的青年設計師，深入四重溪與業者對話。汩汩和苑融入自然元素，清泉日式溫泉打造侘寂禪意，茴香戀戀增添年輕氛圍，洺泉則以互動設計拉近旅客與空間的距離。

    「這不只是空間改造，更是文化與創意的碰撞，」屏東縣長周春米強調，設計師從排灣族元素到地方歷史汲取靈感，讓傳統與現代交織。四重溪近年也升級溫泉公園、增設停車場與大浴場，並舉辦市集與點燈活動，為老街注入活力。11月即將登場的溫泉季，將首度展現這些共創成果，邀請旅人體驗設計與療癒兼具的四重溪新風貌。

    洺泉溫泉旅館一樓戶外廣場在駐村設計師江俐蓉重新整理後成為泡湯課最愛停留的地方。（記者蔡宗憲攝）

    設計師黃昱凱以編織呈現百步蛇圖案。（記者蔡宗憲攝）

    清泉日式溫泉館大眾池休息區的燈籠更新。（記者蔡宗憲攝）

