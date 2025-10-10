「健康台灣」兩大軸線 陳時中：4年投入500億雙軌並行

行政院政務委員陳時中表示，「再生醫療法」六項子法預計年底前完成公告，為我國生技產業升級打下法規基礎。 （記者陳怡伶攝）

交通部環台自行車道即將全線串聯，「再生醫療法」六項子法也預計年底前完成公告。行政院政務委員陳時中表示，這兩件事正象徵「健康台灣」的兩大軸線，讓全民更健康地動起來，也讓台灣的生技產業更強，未來4年政府將投入超過500億元，推動國產落地與尖端發展雙軌並行，讓健康成為國家的實力。

陳時中接受本報「官我什麼事」節目專訪時指出，健康不能只靠醫療，而要從生活做起，除了飲食均衡、戒菸少酒，最重要的是規律運動。他說，交通部近年積極打造環台自行車道，自行車運動不只是運動，更結合觀光與產業，形成全民運動、交通建設、地方產業的良性循環。

他笑說，總統雖愛打棒球，「但相信也有騎過腳踏車。」除了自行車，他也提到登山、游泳都是推廣重點。陳時中表示，近年國內運動風氣明顯提升，游泳選手屢破全國紀錄，政府推動全民運動的成果逐漸展現。他鼓勵民眾依個人狀況選擇運動方式，不必追求強度，「每天動10分鐘、15分鐘都好，最重要是天天動、持之以恆。」

生技產業也是健康台灣的發展重點，陳時中坦言，過去宇昌案、浩鼎案及疫苗爭議確實曾讓社會信心受挫，但台灣的韌性很強，產業仍在蓬勃發展中。他指出，疫情讓大家更體會「疫苗自主」的重要性，防疫不只是產業議題，更攸關國家安全，「再生醫療法」六項子法預計年底前完成公告，將讓研發與臨床應用更有制度，為產業升級打下法規基礎。

展望未來，陳時中說，「健康台灣」的生技領域將以「國產落地」與「尖端發展」並行，4年投入超過500億元，要從「最佳利益方案」轉為「最佳保護方案」，讓關鍵藥品能自主生產、供應穩定，他也強調，AI與半導體技術正為生技注入新動能，科技結合生醫，是台灣下一個希望產業。

