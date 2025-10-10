為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    雙十國慶前夕 高雄市林氏宗親會關懷杉林區弱勢家庭

    2025/10/10 08:40 記者洪定宏／高雄報導
    高雄市林氏宗親會關懷杉林區弱勢家庭。（取自杉林區公所臉書粉專）

    高雄市林氏宗親會關懷杉林區弱勢家庭。（取自杉林區公所臉書粉專）

    高雄市林氏宗親會結合高雄市關懷地球協會、高雄健康文化促進會及郭義雄先生，於10月9日、雙十國慶前夕，前往杉林區關懷弱勢家庭，區公所也安排在集來社區品嚐志工媽媽的好手藝，展現在地獨有飲食風味餐及文化特色，透過佳餚傳遞杉林的熱情。

    理事長林宛蓉表示，高雄市林氏宗親會集結宗親力量在鹽埕區成立，但不僅只幫助林氏宗親，更要跨越親族血緣關懷更多的弱勢族群，所以繼甲仙區後，這次到杉林區，她希望能走完高雄38個行政區，並宣導「健康新生活，環保顧地球」、「低碳飲食，多吃蔬食少吃肉」的重要性。。

    杉林區公所也在臉書粉專發文強調，為關懷偏鄉低收入戶及中低收入戶弱勢家庭，高雄市林氏宗親會理事長林宛蓉帶領理監事及總幹事至杉林區辦理「媽祖慈悲愛心物資分享活動」，結合高雄市關懷地球協會、高雄健康文化促進會及郭義雄大德，提供大包白米（3公斤）、小包白米（2公斤）及頭等堅果精華調和油等民生物資共320份，由多位志工將物資分裝成袋，親自遞送至家戶手中；主任秘書劉國斌及杉林區各里長致贈感謝狀。

    林宛蓉（中）發放民生物資給弱勢家庭。（取自杉林區公所臉書粉專）

    林宛蓉（中）發放民生物資給弱勢家庭。（取自杉林區公所臉書粉專）

