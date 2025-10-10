全民湧捐花蓮災區！捐款超人捐去哪？ 陳時中親曝內幕

賑災基金會董事長陳時中指出，匯入災民帳戶的善款會標註「賑災」，一看就知道是來自全國民眾的善心，不會被誤會。（記者陳怡伶攝）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流重創花蓮光復鄉，賑災基金會啟動賑災專案，至今已募得近11億元善款。賑災基金會董事長、行政院政務委員陳時中接受本報「官我什麼事」節目專訪時表示，善款用途與對象都很明確，匯入帳戶的錢還會標註「賑災」，一看就知道是來自全國民眾的善心，不會被誤會。

針對外界關注花蓮縣政府以「縣府名義」發放善款的爭議，陳時中強調，中央與地方救災不分彼此，但應清楚區分「公務預算」與「民間善款」。此次發放將以帳戶匯款為主，也就是直接進到災民戶頭，帳戶備註會標註「賑災」，並透過徵信公開，絕對專款專用。

陳時中說，賑災基金會的角色是在政府預算或預備金暫時不足時，善用民間愛心補上，中央雖可動用預備金，但仍有程序限制，因此基金會肩負補位的責任，讓災後援助不間斷。

他指出，目前災民最迫切的是重建家園，善款將分三方向使用，家園清理補助5萬元由基金會支出、家園復原補助4萬元由內政部負責、房屋修繕補助20萬元也由基金會支出。此外法定賑助也同步啟動，包括死亡補助180萬元（中央100萬、基金會80萬）、重傷補助45萬元（中央25萬、基金會20萬），以及死亡或失蹤者受扶養親屬每人每月2.5萬元、連續6個月。

安置方面，基金會與交通部、內政部合作推出兩階段方案，短期提供「7+7旅宿安置」，每日補助2000元並提供免費接駁；中長期則提供租金補貼，基金會補助每人3000元、每戶最高9000元、半年為期，內政部另有一年期補助、最高1萬9000元。另針對淹水的弱勢戶發放每戶5000元「安遷賑助」，若需搬遷則每人補助1萬元、每戶最高5萬元。

陳時中說，災戶認定以1837戶紅色警戒保全戶為主，另由村長、村幹事與行政人員訪查確認，兼顧公平與效率。他也強調，基金會所有行政作業費均由自有經費支應，不會動用善款，並秉持「從速、從寬、從簡」原則，讓民眾的愛心最快送達災民手中。

