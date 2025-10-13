LTN投票箱》台灣大賽將開打 2025中職總冠軍是哪一隊？（資料照）

經過6支球隊漫長球季的激烈廝殺，中華職棒36年例行賽日前結束，台灣大賽將於本週六（10月18日）熱鬧開打，以決定今年哪一隊能稱王。其中，中信兄弟因拿下全年度勝率第一與下半季冠軍，已提前取得爭奪總冠軍的門票，好整以暇的等待對手出爐。而統一7-ELEVEN獅與樂天桃猿，則在季後挑戰賽殺得難分難解，將戰至最後一場，才能確定誰可以揮軍台灣大賽。

請問你看好哪一隊能奪下2025中職總冠軍？歡迎在下方「LTN投票箱」投票，表達你的看法。

中職》季後賽賽程出爐！猿獅國慶日首戰、台灣大賽10/18開打

