    首頁 > 生活

    大林天德寶宮妙修堂月底辦禳星禮斗法會 為民眾消災解厄

    2025/10/10 08:13 記者王善嬿／嘉義報導
    大林天德寶宮妙修堂10月29日起，舉辦「禳星禮斗護國息災祈安植福大法會」，道長樊光華（左一）、前內政部政務次長吳容輝（左二）、嘉義縣議員黃啟豪（右三）等人共襄盛舉。（讀者提供）

    主祀關聖帝君的嘉義縣大林鎮天德寶宮妙修堂，歷史悠久，將於10月29日至31日，連3天舉辦「禳星禮斗護國息災祈安植福大法會」，藉由傳統科儀為信眾消災改厄，超拔已逝親人、為國捐軀的三軍將士、寵物靈魂、嬰靈等，藉由佛力庇佑超拔亡者，祈求國泰民安、社會祥和。

    大林鎮天德寶宮妙修堂主委邱兆宗說，禳星禮斗法會是妙修堂一年當中最重要的科儀，首日為點燈拜斗科儀，讓信眾安奉斗燈，藉由法師持誦經典，祈願闔家平安、賜福延壽；第二天舉辦超拔法會，藉由法師誦經功德，讓已逝親人、冤親債主及寵物獲得安息，離苦得樂；第三天超渡無主孤魂與三軍將士，藉由佛法讓亡魂得到慰藉，往生極樂世界。

    今年法會於10月29日至31日舉行，幹事姚秀娟說，藉由法會可以為親人、寵物祈福超渡，心中充滿安慰，機會相當難得；道長樊光華表示，3天法會不只是宗教儀式，也是慈悲心的展現，祈願透過信眾的參與，祈願風調雨順、國泰民安。

