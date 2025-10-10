流感高峰期到來！ 嘉縣府呼籲家長同意學生接種疫苗

嘉義縣準備13萬劑公費流感疫苗。（嘉義縣政府提供）

流感疫情進入高峰，全台已有多所學校因疫情停課，學生族群因生活接觸密切，成為病毒傳播高風險群，嘉義縣政府備妥13萬劑公費流感疫苗，其中3萬劑疫苗將安排醫療院所進入校園施打，嘉義縣衛生局表示，目前仍有8.4%家長尚未簽署同意書，呼籲家長儘速提交同意書，讓孩子在校園集中接種，共同建立堅固的群體防護網。

縣長翁章梁表示，流感具有高度傳染力，在校園等人群密集場所更容易擴散，呼籲6個月以上至高中職／專科三年級以下的學生及教職員應儘速完成疫苗接種，也提醒符合公費疫苗接種資格者，如65歲以上長者、醫事人員以及具高風險慢性病史者應盡早接種疫苗。

嘉義縣衛生局長趙紋華說，公費流感疫苗皆經中央審核與品質把關，無論廠牌皆具良好保護效果，呼籲民眾切勿因偏好或等待特定品牌而延誤接種，避免錯失流感防護的黃金時機。

趙紋華表示，確診流感的民眾可於急性期過後，經醫師評估後接種流感疫苗，即使已完成接種，仍應維持勤洗手、配戴口罩及注意咳嗽禮節等良好衛生習慣，才能有效降低病毒傳播風險；嘉義縣共有80家合約醫療院所及407處接種站提供流感疫苗接種服務，民眾可上嘉義縣衛生局官網查詢連假期間接種安排及相關疫苗資訊，或電洽各地衛生所洽詢，掌握最新接種訊息。

嘉義縣衛生局說明公費流感疫苗與新冠疫苗接種對象及階段。（嘉義縣政府提供）

