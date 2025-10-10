為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    雙十國慶連假登場 台中各景區訂房開紅盤

    2025/10/10 07:43 記者張軒哲／台中報導
    武陵農場推出「一日花農採菊樂」體驗活動。（記者張軒哲攝）

    武陵農場推出「一日花農採菊樂」體驗活動。（記者張軒哲攝）

    雙十國慶連假登場，今日台中市各風景區飯店訂房率大增，武陵農場、大雪山與八仙山森林遊樂區今日滿房，梨山賓館與谷關溫泉區各飯店訂房也較中秋連假提升，尤其武陵農場適逢杭菊盛開時節，青楓也逐漸轉色，吸引遊客上山度假。

    初秋時節平地依舊炎熱高溫，武陵農場海拔高，秋高氣爽，正值杭菊綻放，山谷金黃花海迎風搖曳，武陵農場今年推出「一日花農採菊樂」，結合生態導覽、採摘體驗，親子遊客化身花農，走進花田感受秋日的芬芳，今日雙十節也是活動最後一天。

    雙十國慶三天連假，大雪山及八仙山國家森林遊樂區推出，連假期間10月10日至10月12日入園享半票優惠，大雪山楓葉尚未轉紅，但山林動植物生態豐富，中秋與雙十連假住房率滿房。民眾至八仙山森林遊樂區踏青享受森林浴，可順遊谷關溫泉區。

    2025台中好湯溫泉季即日起至10月31日止登場，谷關溫泉區在溫泉季期間，市府與業者合作推出優惠，規劃多項精彩活動。

    2025台中好湯溫泉季即日起至10月31日止登場，谷關溫泉區泡湯遊客增加。（記者張軒哲攝）

    2025台中好湯溫泉季即日起至10月31日止登場，谷關溫泉區泡湯遊客增加。（記者張軒哲攝）

