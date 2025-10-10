解析與堰塞湖大不同！ 台南水庫安全無虞毋須擔心

水庫興建過程皆經嚴格的品質管制與安全檢驗，確保結構穩固與運作安全。圖為曾文水庫大壩溢洪道。（南市水利局提供）

近期花蓮馬太鞍堰塞湖溢流潰堤，造成花蓮洪災下游光復鄉重災事件，引起民眾關心台南境內水庫是否會因溢流而危及下游安全。南市水利局特別提出說明，比較堰塞湖與水庫之差異，強調台南境內水庫安全無虞，民眾無須過度擔心。

南市水利局表示，水庫興建其土石壩在施工過程中皆經嚴格的品質管制與安全檢驗，確保結構穩固與運作安全。此外，水庫管理單位均依照「水庫建造物安全評估辦法」規定，定期執行水庫安全評估及安全檢查，監測機制相當嚴謹，確保水庫營運安全。而天然堰塞湖壩體多由山崩或滑坡的鬆散岩塊組成，壩體穩固及安全性遠不如人工填築的水庫土石壩壩體。

請繼續往下閱讀...

水利局指出，水庫土石壩的設計及施工管制嚴格，設計上會設置「溢洪道」，在水位上升至一定高度時，可自動或人工開啟排放多餘水量，以避免水位過高危及壩體安全。因此，水庫洩洪也屬正常排洪作業，民眾無需過度擔心。

然而堰塞湖是因地震或大規模崩塌阻斷河道所形成，與人工興建的水庫不同，並未設置溢洪道等安全排洪設施。當降雨使水位上升至堰頂產生溢流時，水流會對堰體產生淘刷作用，若堰體結構鬆散，恐導致潰決，進而危及下游地區安全。

水利局強調，為防止堰塞湖潰決造成災損，最有效的方式是加強監測與預警，密切觀測水位變化，並在溢流前及早疏散下游民眾至安全地點，確保生命安全。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法