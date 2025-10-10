從挫折到發光 台南「雙特生」在教室裡找到獨特出路

歸仁國中雙特方案學生參加特殊生才藝競賽展現潛能。（圖由南市教育局提供）

在校園裡，總有一些特別的孩子。他們在學業上表現突出，卻常在社交互動或情緒管理上顯得格格不入；有人精力充沛、難以靜坐，卻在音樂或繪畫上展現超凡天賦。目前南市有7所學校舉辦相關親師研習與專業培訓，另有5校申請「雙特」教育方案計畫，共有13位學生參與、12位老師投入指導，在細緻教學與專業輔導下逐步展現潛能。

這群同時具備「資賦優異」與「身心障礙」特質的學生，被稱為「雙重特殊需求學生」（簡稱「雙特生」）。他們的學習之路不平凡，也更需要被看見。在蓮潭國中小，「美力展能—創作夢奇地」課程讓自閉症學生透過藝術創作，找到自我表達的出口。繪畫時，他們能專注沉靜，筆下的線條不僅傳遞情感，也展現豐沛的想像力。指導老師說，當學生意識到自己能用顏色與形狀說話時，那份自信就悄悄萌芽。

請繼續往下閱讀...

永福國小則從數學研究出發，推動融入同儕扶持方案。老師將不同特質的學生組成學習小組，讓擅長邏輯的孩子引領討論，也讓情緒敏感的學生學習團隊合作。課堂中，數學不再只是公式，更成為理解他人與自我對話的媒介。一名學生說「以前我怕問問題，現在同學會等我想完再回答。」

歸仁國中教師林秀菁分享，她曾教過一位有藝術天分卻深受學習障礙困擾的學生。那孩子因書寫困難而失去信心，後來在科技輔具與教師協作下重新拾起畫筆，不僅在特殊生才藝競賽中獲獎，還在會考中拿下寫作四級分，透過雙特方案爭取到的資源的確能為學生量身打造合適的學習鷹架。

蓮潭國中小雙特方案學生上台發表創作，展現自信。（圖由南市教育局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法