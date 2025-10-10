為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    奇妙巧合！神明桌移位獲大訂單 轉贈安平開台天后宮

    2025/10/10 07:07 記者蔡文居／台南報導
    科頂科技董事長方怡清將南科公司內的紅木「頂下桌」神明桌捐給安平開台天后宮文物館參展使用。（安平開台天后宮提供）

    科頂科技董事長方怡清將南科公司內的紅木「頂下桌」神明桌捐給安平開台天后宮文物館參展使用。（安平開台天后宮提供）

    將神明桌移出廳外，結果公司隨即獲得1張大訂單。與安平開台天后宮主委盧友禮相識的科頂科技工業有限公司董事長方怡清，決定將其南科公司內的這張紅木「頂下桌」神明桌捐給天后宮文物館參展使用。捐贈儀式由方怡清與家人共同捐贈，由開台天后宮主委盧友禮、總幹事林國明等代表收受。

    安平開台天后宮總幹事林國明說，一般家中如有「頂下桌」，頂桌不是供奉神明，就是祖先牌位，下桌是祭拜時置放供品，也是民間的一種信仰象徵，這次獲贈的「頂下桌」將置放在天后宮文物館內，供人參觀並會立牌說明。

    科頂科技董事長方怡清是天后宮主委盧友禮女兒的學妹，雙方均有相識。日前方怡清與妹妹到盧友禮擔任會長的聖恩佛祖會參拜，回家後，她妹妹感應到佛祖會內的「金善財童子」隨身保佑姐姐，於是再到佛祖會去分靈「金善財童子」，並請專業人員到公司內的神明廳看風水，認為現有的「頂下桌」神明桌不適合金善財童子，於是將該神明桌移出廳外，結果公司隨即獲得1張大訂單。由於「頂下桌」神明桌不適合「金善財童子」，決定轉贈給熟識的安平開台天后宮。

    方怡清說，這套「頂下桌」是到鹿港請專業人士訂做，以紅木為材質，價格並不便宜，才決定捐給安平開台天后宮文物館展示之用。

