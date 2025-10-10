國慶連假首日》國道一早多處「見紅」 留意11處易壅塞路段

今上午7點半包含國3新店-木柵休息站、木柵休息站-木柵、木柵-南深路等北向路段，以及國5南港系統-石碇南向路段均見紅，車速不到40公里。（圖擷自國道1968即時路況）

今天是國慶連假首日，國道一早就有多處路段見紅，高公局預估今天國道交通量為平日的1.2倍，南向交通量為平日的1.3倍，預估今日國道有11處地雷路段，提醒用路人行車注意安全，並留意相關疏導措施。

今上午7點半包含國3新店-木柵休息站、木柵休息站-木柵、木柵-南深路等北向路段，以及國5南港系統-石碇南向路段均見紅，車速不到40公里。另外國1湖口-湖口服務區、湖口服務區-竹北、竹北-新竹、新竹-新竹系統等南向路段，以及國3環東-南港、新台五路-南港、大溪-龍潭、新竹系統-茄苳等南向路段，車速也都不到60公里。

今日因國慶焰火施放地點鄰近國3南投交流道，國3南投交流道雙向出口將於今天中午12時至午夜12時封閉。高公局也建議前往觀賞的民眾，可透過「2025國慶焰火在南投」官方網站（https://2025fireworks.nantou.gov.tw/）查詢交通資訊，並建議多利用公共運輸。

高公局預估，今日國道會有11處重點易壅塞路段，包括國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-霧峰、草屯-名間，北向名間-草屯；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武-左營端等路段。

高公局建議，西部國道南向用路人盡量於上午6點前或中午12點後出發。至於國5南向則建議凌晨5點前或下午5點後上路。

今天國道疏導措施包括0至12時封閉國5石碇、坪林南入匝道；5至12時封閉國1平鎮系統及埔鹽系統南入匝道；12至24時封閉國3南投雙向出口匝道，同時實施單一費率、差別費率、0至5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控及暫停施工等措施。

