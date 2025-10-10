入秋首波降溫時間點曝！氣象專家：未來10天還是短袖

氣象專家林得恩指出，入秋後第一波明顯降溫，預計在本月20日前後啟動。（圖擷自林老師氣象站臉書）

中央氣象署表示，今天（10日）東北風影響，迎風面有局部短暫陣雨，花、東及大台北地區也有零星降雨，其他地區多雲到晴，午後在嘉義以南地區有局部短暫雷陣雨。台灣大學大氣科學博士林得恩指出，入秋後第一波明顯降溫預計在本月20日啟動，今起至下週各地依舊高溫炎熱，「未來10天，白天還是短袖」。

林得恩今天清晨在臉書「林老師氣象站」發布貼文稱，今起至下週，由於環境吹偏東至東南風，加上環境水氣減少緣故，台灣各地高溫依舊、日陽炎熱，西半部高溫約34至35度；東半部高溫也有32至33度；離島的澎湖、金門、馬祖高溫也在31至33度之間。

林得恩稱，入秋後第一波明顯的降溫，目前評估會在本月20日前後啟動，且持續時間約3至5天。屆時，中部以北、東北部及東部地區白天高溫將從目前的35度驟降至25至29度，最大降幅可達10度，秋意愈來愈濃；不過林得恩補充，中南部的白天還是一樣熱，早晚才有涼的感覺。

