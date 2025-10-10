10/10 各報重點新聞一覽

總統賴清德今將在雙十國慶大會發表就職第二年的國慶文告，據掌握，演說將以「前進的力量，六大關鍵力」作為核心元素。國慶晚會昨在台中舉行，總統賴清德致詞。（記者廖耀東攝）

自由時報

就職第2年雙十文告 賴：6大關鍵力 台灣前進力量

總統賴清德今將在雙十國慶大會發表就職第二年的國慶文告，據掌握，演說將以「前進的力量，六大關鍵力」作為核心元素，描繪台灣歷史從威權走向自由的「豐沛民主力」、在國際諸多挑戰下仍成功突圍的「創新經濟力」、經濟果實全民共享的「均衡照顧力」，以及結合國際友盟立足世界的「外交夥伴力」、加強自我防衛能力的「國防堅韌力」、無私大愛的「公民良善力」，完整勾勒當代台灣最在地的故事。

BMW失控 衝破大門直入臥室 毒駕半夜撞茶葉行 87歲婦冤死

台中市西區五權路、五權西路口，昨天凌晨三時廿一分發生四十三歲男子劉冠億吸毒後駕駛BMW轎車，失控撞進路口一家茶葉行事故，因撞擊力大，撞破茶行大門後一路衝至後方隔間臥室，當場將睡下舖的八十七歲張李姓婦人撞死，睡上鋪的死者兒子張男頭部受傷；劉男亦傷勢嚴重送醫，抽血驗出體內有二級毒品安非他命陽性反應，車上還被查獲含依托咪酯毒品的喪屍煙彈，全案依公共危險、過失致死罪偵辦。

涉詐領助理費 綠委林宜瑾起訴 坦承犯罪、繳回所得 檢方建請減刑

台南地檢署偵辦民進黨立委林宜瑾浮報助理名冊，涉嫌詐領一四一二萬多元公款，昨天將她提起公訴。這是台南首次有立委因助理費案涉貪被起訴，林被指控將公款支付服務處費用、家人生病與胞弟車禍的理賠金，檢方並指出，林宜瑾在偵查中自白並繳回犯罪所得，已建議台南地方法院依貪污治罪條例量處適合的刑期。

聯合報

輝達用地T17、T18 「新新併」成北市與新壽攻防焦點

輝達海外總部落腳北士科T17、T18用地卡關，台北市府傾向與新光人壽合意解約，再專案設定地上權給輝達。台北市副市長李四川說，新壽若因「新新併」要來變更主體，北市府原則是不同意，也許會依照合約來解約。新壽董事長魏寶生表示，北市府若以「新新併」為由主張收回地上權，恐怕不合理，若遭不當處理，勢必會尋求法律救濟。

賴總統：沒有台灣就沒有中華民國

今天是中華民國一一四年國慶，賴清德總統昨晚出席國慶晚會，強調「沒有台灣，就沒有中華民國」，絕對不能夠放棄主權。今天的國慶演說，賴總統將以「前進的力量、六大關鍵力」為核心元素，論述如何在地緣政治下負責任地維持台海和平穩定現狀，並揭示創造百萬就業機會的經濟戰略布局。

中國時報

114年國慶 中華民國生日快樂

今天是中華民國114年雙十國慶，全國各地皆有慶祝活動。國慶大會將在總統府前隆重舉行，以音樂、舞蹈與儀隊操演，展現台灣人活力。在桃園龍岡，有連辦31年的「國旗屋升旗典禮」，以2萬面國旗邀請大家「旗」聚桃園。國慶焰火秀則首度移師南投縣舉行，焰火施放規模是近10年最大；今晚在台北，總統府前有光雕秀，101大樓10時首度舉行「煙火＋無人機」展演，共同為中華民國獻上生日祝福。

北市科用地 蔣萬安：新新併後 合約不得移轉

輝達進駐北市科T17、T18用地卡關，台北市長蔣萬安9日說，「新新併」後，我們明確告知不會同意BOT合約轉移到新公司。台新新光金控副董暨新光人壽董事長魏寶生回應，這是強制解約，「新壽必尋求法律救濟」，呼籲中央協調，但台北市副市長李四川直言，不解為何需要中央介入協助。

