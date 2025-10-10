為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    國慶連假全台一片「紅通通」！迎風面、山區局部陣雨

    2025/10/10 06:40 即時新聞／綜合報導
    今日氣溫方面，東半部高溫約為31至32度，西半部約34至35度，尤其是雙北地區至台中及台南、屏東局部地區有36度以上高溫發生的機率，戶外活動請注意防曬並多補充水分。（資料照）

    今日氣溫方面，東半部高溫約為31至32度，西半部約34至35度，尤其是雙北地區至台中及台南、屏東局部地區有36度以上高溫發生的機率，戶外活動請注意防曬並多補充水分。（資料照）

    中央氣象署指出，今天（10日）受東北風影響，迎風面的基隆北海岸、宜蘭及恆春半島有局部短暫陣雨，花、東及大台北地區也有零星降雨，其他地區多雲到晴，午後在嘉義以南地區及各山區有局部短暫雷陣雨。

    今日氣溫方面，東半部高溫約為31至32度，西半部約34至35度，尤其是雙北地區至台中及台南、屏東局部地區有36度以上高溫發生的機率，戶外活動請注意防曬並多補充水分。氣象署也針對北北桃等西部8縣市發佈高溫資訊，其中新北、新竹縣、苗栗、台南為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台北、桃園、台中、屏東為黃色燈號。

    氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也發文提醒，國慶三天連假，台灣還是仍然處在高氣壓的控制範圍內，週五至週日全台各地「紅通通一片」，持續有35度以上高溫。少數午後陣雨被壓制在山區及東北角。

    氣象署指出，由於東北風偏強，新竹、恆春半島沿海及各離島局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，沿海活動請多加留意。由於適逢年度大潮，新北至台中沿海及澎湖、金門、馬祖漲潮期間潮位偏高，應避免在海岸、港口、潮間帶等區域逗留，並注意海水倒灌與局部淹水等狀況，海邊活動應注意安全。

    位於日本南東方海面的第22號中度颱風哈隆持續向東北轉東前進，對台灣天氣無影響；第23號輕度颱風娜克莉位於琉球東南東方海面上，預測向西北往琉球東方海面，後續將轉向東北東朝日本南方海面進行，對台灣天氣無直接影響。

    空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日東北季風減弱，迎風面擴散條件普通，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，中南部零星地區短時間可能達橘色提醒等級；中部空品區為「橘色提醒」等級。

    未來天氣方面，週六迎風面東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸及大台北地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後嘉義以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

    週日、下週一環境吹偏東至東南風，迎風面花、東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸及東北部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

    下週二至下週四偏東風影響，東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

    下週五環境仍為偏東風，迎風面東半部地區及恆春半島有零星降雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。下週六及下下週日東北季風逐漸增強，各地氣溫逐漸下降，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

    國際都市氣象：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    30 ~ 36 30 ~ 37 31 ~ 35 26 ~ 34

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    「台灣颱風論壇｜天氣特急」也發文提醒，國慶三天連假，台灣還是仍然處在高氣壓的控制範圍內，週五至週日全台各地「紅通通一片」。（圖擷自臉書）

    「台灣颱風論壇｜天氣特急」也發文提醒，國慶三天連假，台灣還是仍然處在高氣壓的控制範圍內，週五至週日全台各地「紅通通一片」。（圖擷自臉書）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    位於日本南東方海面的第22號中度颱風哈隆持續向東北轉東前進，第23號輕度颱風娜克莉則是位於琉球東南東方海面上，兩者對台灣天氣都無直接影響。。（圖擷取自中央氣象署）

    位於日本南東方海面的第22號中度颱風哈隆持續向東北轉東前進，第23號輕度颱風娜克莉則是位於琉球東南東方海面上，兩者對台灣天氣都無直接影響。。（圖擷取自中央氣象署）

