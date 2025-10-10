國慶連假天氣曝！吳德榮：首波東北季風估下週末抵達

氣象專家指出，連假期間各地天氣炎熱，西部高溫上看36、37度，北海岸、大台北東側及東半部偶有零星降雨。（資料照）

氣象專家指出，連假期間各地天氣炎熱，西部高溫上看36、37度，北海岸、大台北東側及東半部偶有零星降雨。專家也提到，預估首波帶有明顯冷空氣的「東北季風」將於下週六日抵達，但預估在台灣東側也會有熱帶擾動發展，因此具體影響仍有待持續觀察。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，國慶連假前2天各地大多為晴時多雲，白天偏熱，北部高溫上看37度，中南部36度。北海岸、大台北東側及東半部偶有零星降雨的機率，午後山區亦偶有局部零星降雨的機率。國慶連假第3天至下週四（12至16日）各地晴時多雲，白天炎熱，午後山區有局部短暫陣雨，東半部偶有零星降雨的機率。

請繼續往下閱讀...

吳德榮表示，根據最新各國模式模擬顯示，第1波帶有明顯冷空氣的「東北季風」，大致在18日晚或19日（下週六日）抵達，但台灣東側另有一熱帶擾動發展，更添各國模擬的「不確定性」。具體的降溫的幅度及伴隨水氣的多寡？仍有待持續觀察。

吳德榮提到，根據最新氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，日本東方海面有「中颱哈隆」逐漸遠離、變性。「輕颱娜克莉」向西北進行，逐漸逼近琉球東方海面，未來亦有大迴轉的路徑，似乎也會閃過日本本土。

吳德榮表示，第1波帶有明顯冷空氣的「東北季風」，大致在18日晚或19日（下週六日）抵達，但台灣東側另有一熱帶擾動發展，具體的降溫的幅度及伴隨水氣的多寡？仍有待持續觀察。（圖擷自「氣象應用推廣基金會」）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法