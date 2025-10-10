為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    國慶連假天氣曝！吳德榮：首波東北季風估下週末抵達

    2025/10/10 06:09 即時新聞／綜合報導
    氣象專家指出，連假期間各地天氣炎熱，西部高溫上看36、37度，北海岸、大台北東側及東半部偶有零星降雨。（資料照）

    氣象專家指出，連假期間各地天氣炎熱，西部高溫上看36、37度，北海岸、大台北東側及東半部偶有零星降雨。（資料照）

    氣象專家指出，連假期間各地天氣炎熱，西部高溫上看36、37度，北海岸、大台北東側及東半部偶有零星降雨。專家也提到，預估首波帶有明顯冷空氣的「東北季風」將於下週六日抵達，但預估在台灣東側也會有熱帶擾動發展，因此具體影響仍有待持續觀察。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，國慶連假前2天各地大多為晴時多雲，白天偏熱，北部高溫上看37度，中南部36度。北海岸、大台北東側及東半部偶有零星降雨的機率，午後山區亦偶有局部零星降雨的機率。國慶連假第3天至下週四（12至16日）各地晴時多雲，白天炎熱，午後山區有局部短暫陣雨，東半部偶有零星降雨的機率。

    吳德榮表示，根據最新各國模式模擬顯示，第1波帶有明顯冷空氣的「東北季風」，大致在18日晚或19日（下週六日）抵達，但台灣東側另有一熱帶擾動發展，更添各國模擬的「不確定性」。具體的降溫的幅度及伴隨水氣的多寡？仍有待持續觀察。

    吳德榮提到，根據最新氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，日本東方海面有「中颱哈隆」逐漸遠離、變性。「輕颱娜克莉」向西北進行，逐漸逼近琉球東方海面，未來亦有大迴轉的路徑，似乎也會閃過日本本土。

    吳德榮表示，第1波帶有明顯冷空氣的「東北季風」，大致在18日晚或19日（下週六日）抵達，但台灣東側另有一熱帶擾動發展，具體的降溫的幅度及伴隨水氣的多寡？仍有待持續觀察。（圖擷自「氣象應用推廣基金會」）

    吳德榮表示，第1波帶有明顯冷空氣的「東北季風」，大致在18日晚或19日（下週六日）抵達，但台灣東側另有一熱帶擾動發展，具體的降溫的幅度及伴隨水氣的多寡？仍有待持續觀察。（圖擷自「氣象應用推廣基金會」）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播