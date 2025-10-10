為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高捷小港林園線將分2階段施工 2030年這3站先通車

    2025/10/10 00:10 記者王榮祥／高雄報導
    高捷小港林園線提修正案，將分兩階段施工，圖為施工現場。（翻攝捷運局官網）

    因應原物料飆漲，高市捷運局提出小港林園線修正計畫，將分兩階段施工，第1階段RL1到RL3（靠近小港的前3站）、預計2030年完工通車，全線通車延到2034年。

    小港林園線北起高雄捷運紅線小港站，南至林園工業區管理處門口，全長11.59公里，規劃7站（6地下站與1高架站），2023年11月動工，總經費533億元（中央補助313億元），目前進度約10%。

    蔡武宏、李雨庭等議員，關注財劃法修正案造成高捷路網補助經費缺口逾百億元，是否牽動小港林園線進度？

    捷運局長吳嘉昌答詢指出，因應財劃法修正案可能的經費缺口，加上近幾年原物料價格飛漲、人工成本變高，市府已針對小港林園線提修正計畫報中央審核中，原定2029通車期程延後。

    吳嘉昌說明，小港林園線機電標、軌道標、第1階段土建標、第2階段土建細設標均已發包，後續將分兩階段推進，第1階段已發包施工部分是RL1到RL3站，預定2030完工通車，全線完工通車由2029延後至2034年。

    他提及財劃法修正案的中央補助缺口，確實可能衝擊工程進度，市府9月初收到通知後第一時間即函覆交通部，極力爭取增補預算。

    吳家昌提到，部分已動工項目啟動就不能停，否則可能會有施工風險，例如連續壁開始施工後，就一定要完成。

    捷運小港林園線為捷運紅線延伸，路線全長11.59公里，將設置7座車站，串聯小港與林園高值化產業園區。（高市捷運局提供）

