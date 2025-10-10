高雄擴大空氣品質維護區 增納果嶺公園、棒球場、岡山國中

環保局擴大空品維護區，增納金獅湖風景區。（記者陳文嬋攝）

高雄市果嶺自然公園國慶日起開放入園，環保局增納空氣品質維護區，串聯金獅湖風景區、周邊澄清湖棒球場、澄清湖風景區，擴大達500多公頃；此外，岡山國中也將成為第二間納入空維區的學校，整體力拚明年中上路。

環保局為了改善特定區域空氣品質，劃設空品維護區管制範圍，現有14處空維區，其中今年新增9處，包括旗津、4座焚化廠、高雄國際航空站等，擴大推動果嶺自然公園，還有周邊澄清湖棒球場、圓山大飯店，串聯金獅湖風景區，一併納入空維區，加上澄清湖風景區，總計可達500多公頃。

值得一提的是，岡山國中周邊螺絲工廠多，常見大卡車經過，又位於市區，交通車流量大，環保局繼鹽埕國小後，納入空維區的學校，明年將推動臨海產業園區。

環保局陸續於空維區周邊道路，架設車牌辨識系統，管制柴油大客車與燃油機車，掌握車輛排煙檢測情形；大客車必須排煙檢驗合格，機車應完成年度排氣定檢，違者依空氣污染防制法開罰500至6萬元，除了限期改善，按次處罰至改善為止。

此外，環保局檢視空維區進出車輛排氣合格率已達9成，以風景區原本合格率僅3成，現已大躍進達9成最多；其次鹽埕國小從6成到突破9成，高雄港7成提升至98％，高雄國際航空站89.5％增達97％，市府4座焚化廠也從93％提升至99％，違規車排氣改善成效佳，有助於減少空氣污染。

環保局於空維區周邊架設車牌辨識系統，管制車輛排煙檢驗合格。（記者陳文嬋攝）

