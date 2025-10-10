左營萬年季火獅點睛！擲筊送T恤 攻炮城連假嗨玩

副市長李懷仁及元帝廟主委黃慶國一起為火獅點睛。（高雄市政府提供）

高雄左營萬年季在蓮池潭登場，副市長李懷仁與元帝廟主委黃慶國一起為火獅開光點睛，宣告3天假期熱鬧揭幕。

活動由DJ妖嬌攜手電音三太子跨界演出「萬年電音SHOW」，左營文武聖殿獅陣也帶來祥獅獻瑞，迎接火獅進場，吸引大批民眾爭睹，場面熱鬧滾滾。

今年火獅以傳統技藝工法製作，由參與台灣燈會設計製作並榮獲法國創新設計大賽（NDA）金獎、英國倫敦設計獎金獎的國際級花燈藝術師黃文全親自監製，以象徵富貴的元寶獅為設計發想，台造型融入左營地標龍虎塔與孔子廟意象。

副市長李懷仁與元帝廟黃主委手持硃筆，為火獅眼額鼻點上硃砂，火獅瞬間具備靈性轉化成神聖之物，宣告高雄左營萬年季開幕，火獅起駕出巡。

李懷仁說，左營萬年季是在地特色宗教文化觀光盛事，至今已邁入第25個年頭，火獅不僅象徵守護地方、庇佑民眾平安，更是左營在地的重要精神象徵。

民政局今年以創意巧思推出「走廟闖關Fun集章」活動，將火獅化身為可愛公仔，民眾只要完成指定任務，即可獲得萬年季限定火獅公仔，其中還有隱藏版特別驚喜。

火獅開光點睛後，將駐駕左營元帝廟、左營城邑慈濟宮及鳳邑舊城城隍廟，接受民眾祈願，賜福保庇健康平安，祝福台灣風調雨順、國泰民安。

活動期間，每晚8點30分火獅駐駕廟埕舉辦擲筊祈福大賽，連擲3聖筊者，可獲得萬年季限量紀念T恤1件；10日到11日晚間7點在左營天府宮廣場舉辦攻炮城競賽。

民眾也可以到廟宇體驗廟埕文化、孔子廟主舞台欣賞家將大戲、兒童火舞劇與民俗藝陣及在地特色劇團演出，還有火獅祈福巡禮、火獅踩街、攻炮城競賽及好吃又好玩的傳統特色市集。

火獅遶境庇佑地方。（高雄市政府提供）

高雄左營萬年季今晚開幕。（高雄市政府提供）

今年推出限量智慧獅、富貴獅、福壽獅、隱藏版公仔。 （高雄市政府提供）

