玖壹壹國慶晚會壓軸唱爆台中 粉絲嗨到不散場排50米星光大道歡送

國慶晚會壓軸演唱嘻哈天團「玖壹壹」演出，全場嗨翻天。（記者蔡淑媛攝）

雙十國慶晚會今晚在文心森林公園圓滿戶外劇場登場，人潮爆滿，嘻哈天團「玖壹壹」壓軸演出，全場嗨翻，晚會結束，人潮不散，在出入口等待玖壹壹，兩側隊伍宛如50公尺長星光大道，只為一睹明星風采，先看到健志騎單車隻身離開，近半小時後洋蔥、春風在大批歌迷簇擁下風光離場。

今年雙十國慶晚會主題是「中華民國、台灣味、台中Style」，壓軸演出的「台中Style」請到兩大台中天團玖壹壹、血肉果汁機同台演出，越夜越嗨，一直到晚上9點前仍有年輕人大排長龍在劇場外排隊入場。

玖壹壹上台連唱5首暢銷金曲intro+南北二路、LOCAL、安娜比、明天再擱來，全場站起來跟著節奏擺動嗨爆。

國慶晚會原本9點半閉幕，到10點才圓滿結束，不過大批歌迷與年輕仍未離開，守在圓滿劇場出口，等待玖壹壹，健志騎單車先是快速離場，與歌迷擊掌，讓不少現場歌迷措手不及，繼續等待另2名團員近半小時，才終於看到洋蔥和春風，很有秩序與2人開心打招呼、說拜拜，春風也禮貌低頭稱謝離場。

大批粉絲守在出口等待玖壹壹，猶如星光大道，健志隻身騎單車現身。（記者蔡淑媛攝）

大批粉絲守在出口等待玖壹壹離場，猶如星光大道，洋蔥、春風現身。（記者蔡淑媛攝）

春風離場前與粉絲打招呼。（記者蔡淑媛攝）

國慶晚會嘻哈天團「玖壹壹」壓軸演出。（記者蔡淑媛攝）

