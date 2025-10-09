為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    玖壹壹國慶晚會壓軸唱爆台中 粉絲嗨到不散場排50米星光大道歡送

    2025/10/09 23:59 記者蔡淑媛／台中報導
    國慶晚會壓軸演唱嘻哈天團「玖壹壹」演出，全場嗨翻天。（記者蔡淑媛攝）

    國慶晚會壓軸演唱嘻哈天團「玖壹壹」演出，全場嗨翻天。（記者蔡淑媛攝）

    雙十國慶晚會今晚在文心森林公園圓滿戶外劇場登場，人潮爆滿，嘻哈天團「玖壹壹」壓軸演出，全場嗨翻，晚會結束，人潮不散，在出入口等待玖壹壹，兩側隊伍宛如50公尺長星光大道，只為一睹明星風采，先看到健志騎單車隻身離開，近半小時後洋蔥、春風在大批歌迷簇擁下風光離場。

    今年雙十國慶晚會主題是「中華民國、台灣味、台中Style」，壓軸演出的「台中Style」請到兩大台中天團玖壹壹、血肉果汁機同台演出，越夜越嗨，一直到晚上9點前仍有年輕人大排長龍在劇場外排隊入場。

    玖壹壹上台連唱5首暢銷金曲intro+南北二路、LOCAL、安娜比、明天再擱來，全場站起來跟著節奏擺動嗨爆。

    國慶晚會原本9點半閉幕，到10點才圓滿結束，不過大批歌迷與年輕仍未離開，守在圓滿劇場出口，等待玖壹壹，健志騎單車先是快速離場，與歌迷擊掌，讓不少現場歌迷措手不及，繼續等待另2名團員近半小時，才終於看到洋蔥和春風，很有秩序與2人開心打招呼、說拜拜，春風也禮貌低頭稱謝離場。

    大批粉絲守在出口等待玖壹壹，猶如星光大道，健志隻身騎單車現身。（記者蔡淑媛攝）

    大批粉絲守在出口等待玖壹壹，猶如星光大道，健志隻身騎單車現身。（記者蔡淑媛攝）

    大批粉絲守在出口等待玖壹壹離場，猶如星光大道，洋蔥、春風現身。（記者蔡淑媛攝）

    大批粉絲守在出口等待玖壹壹離場，猶如星光大道，洋蔥、春風現身。（記者蔡淑媛攝）

    春風離場前與粉絲打招呼。（記者蔡淑媛攝）

    春風離場前與粉絲打招呼。（記者蔡淑媛攝）

    國慶晚會壓軸演唱嘻哈天團「玖壹壹」演出，全場嗨翻。（記者蔡淑媛攝）

    國慶晚會壓軸演唱嘻哈天團「玖壹壹」演出，全場嗨翻。（記者蔡淑媛攝）

    國慶晚會嘻哈天團「玖壹壹」壓軸演出。（記者蔡淑媛攝）

    國慶晚會嘻哈天團「玖壹壹」壓軸演出。（記者蔡淑媛攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播