    台南六甲公所《鍾愛六甲》油畫展 承載濃濃人情土地記憶

    2025/10/09 23:26 記者楊金城／台南報導
    台南藝術創作者周蜀梁今天（9日）起至12月9日在六甲區公所二樓松鶴藝文走廊，舉辦個人油畫展《鍾愛六甲》。（公所提供）

    當畫筆遇上山林，一幅幅作品便成為最溫柔的風景。台南藝術創作者周蜀梁今天（9日）起至12月9日在六甲區公所二樓松鶴藝文走廊，舉辦個人油畫展《鍾愛六甲》，展現六甲之美，他將山水、人物與生活情感融合在作品裡，讓觀眾能透過藝術找到共鳴。

    六甲區長陳啓榮推崇周蜀梁的創作「觸動人心的畫作，值得反覆品味。」他說，舉辦畫展呼應市長黃偉哲「文化台南」政策、以及民政局長姜淋煌提倡的人文美學理念，透過藝術不僅美化公共空間，更為市民帶來心靈上的平靜與啟發。

    此次展出畫作涵蓋六甲在地最具代表性的自然風景與溫馨題材，承載著濃厚的人情與土地記憶；其中周蜀梁特地針對六甲古廟與老建築景點栩栩如生地畫出來，值得鄉親觀展細細體會。展覽在公所午休、例假日休館。

    周蜀梁（右）在六甲區公所二樓松鶴藝文走廊舉辦個人油畫展，區長陳啓榮（左）送上火鶴感謝。（公所提供）

    油畫展《鍾愛六甲》，展現六甲之美。（公所提供）

    油畫展《鍾愛六甲》，將山水、人物與生活情感融合在作品裡。（公所提供）

    熱門推播