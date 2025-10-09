桃園市金門烈嶼同鄉會返鄉拜會 副縣長盼發揮影響力攜手金門共好

桃園市金門烈嶼同鄉會拜會金門縣政府，副縣長李文良說，期盼鄉親共同發揮影響力，讓家鄉金門越來越好。（記者吳正庭攝）

桃園市金門烈嶼同鄉會今天拜會金門縣政府，副縣長李文良說，烈嶼鄉親赴台發展、事業有成，期盼在社會及兩岸都有相當人脈的同鄉會成員，共同發揮影響力，讓家鄉金門越來越好。

桃園市金門烈嶼同鄉會理事長洪成美與理監事幹部一行約25人，在縣府受到李文良率縣府社會處副處長王智育等人歡迎，雙方透過意見交換，表達對金門建設的關心，言談中論及家鄉事充滿「愛之深」的濃濃鄉情。

李文良說，烈嶼鄉親很團結眾所周知，而從縣議會最近3屆議長都是烈嶼鄉親，也可見烈嶼鄉親在各領域表現傑出。他說明，金門地處兩岸之間，金門如果要發展，和台灣本島要保持很好的聯繫，中國方面也應盡量的爭取，希望同鄉會除了以行動返鄉支持家鄉，也期盼當縣府向中央爭取經費時，同鄉會也可從旁協助，共同為金門打拚。

洪成美說，一個同鄉會的成立，不是都要回來家鄉要資源的；桃園市金門烈嶼同鄉會在所有會員支持下，從2021年5月2日成立至今，以四處行善、濟弱扶傾、積極參與家鄉公益為宗旨，像是返回金門到家扶中心慰問被列為永久會員，前往日照中心探望長輩等等活動，以力行公益回饋社會。

同鄉會成員提出金門民生等有關議題，包括期盼家戶配售酒利潤能回復往日光景以增加鄉親及社區福利、金門大橋二端地面舖面材質、大橋烈嶼端及雙口社區雜草叢生，甚至詢及收藏較久的金門高粱酒瓶蓋損壞是否可更換等等問題，李文良說，會責成相關單位盡快研議回覆。

桃園市金門烈嶼同鄉會拜會金門縣政府，雙方在「美好金門、和諧共融」標語下合影。（記者吳正庭攝）

桃園市金門烈嶼同鄉會拜會金門縣副縣長李文良，雙方對於家鄉事務多所交流。（記者吳正庭攝）

桃園市金門烈嶼同鄉會拜會金門縣政府，副縣長李文良（左2）代表縣府致贈家鄉特產「金門高粱酒」給同鄉會由理事長洪成美（右3）等人代收。（記者吳正庭攝）

