    首頁 > 生活

    國慶晚會在台中》 工商團體齊唱國歌 藝人輪番獻唱現場嗨翻

    2025/10/09 22:56 記者蘇金鳳／台中報導
    台中超過二十大工商團體齊唱國歌、國旗歌。（記者廖耀東攝）

    國慶晚會今晚在台中市登場，主題為「中華民國、台灣味、台中Style」，台中超過二十大工商團體齊唱國歌、國旗歌，藝人胡瓜、陽帆、白冰冰，到年輕人追逐的血肉果汁機、玖壹壹輪番上台，觀眾從聆聽到跟著舞動，現場嗨翻，現場2萬人在玖壹壹動感歌曲中結束，大家齊喊明天一起升旗。

    晚會先由市立交響樂團表演「滿山春色」等樂曲揭開序幕，並由戊己劇團、九天民俗特技團、震樂堂及台灣特技團及青年高中進行表演。

    而主辦單位安排胡瓜唱包青天、林俊逸唱一剪梅、高金素梅唱愛、陽帆唱一種感覺、葉璦菱唱漂亮一下及白冰冰的阿娜答等，讓60歲以上的資深公民是滿滿的回憶殺。

    此外，血肉果汁機唱陣頭及玖壹壹的明天再擱來等歌曲，帶動現場熱舞氣氛，大家都跳起來，為會場帶來高潮，連市長盧秀燕也忍不住舞動起來。

    中華民國國慶晚會在台中。（記者廖耀東攝）

    青年高中表演主題：「龍耀花開 福佑台灣」。（記者廖耀東攝）

    馬來西亞僑生葉恩琦演唱「愛這件事」。（記者廖耀東攝）

    玖壹壹演唱多首動感歌曲，現場觀眾都站起來跟著跳。（記者蔡淑媛攝）

    國慶晚會開場表演「榮耀啟航 展翼飛翔」。（記者廖耀東攝）

    玖壹壹演唱多首歌曲，現場嗨翻。（記者蔡淑媛攝）

    青年高中表演主題：「龍耀花開 福佑台灣」。（記者廖耀東攝）

