週五北東迎風面有雨 雙北到台中、南部恐飆破36度

週五是國慶連假第一天，迎風面的基隆北海岸、大台北及花蓮地區有零星降雨。西半部雙北到台中及台南、屏東局部地區有36度以上高溫發生機率。（資料照）

週五（10日）受東北季風影響，迎風面的基隆北海岸、大台北及花蓮地區有零星降雨。西半部仍炎熱，雙北到台中及台南、屏東局部地區有36度以上高溫發生機率，適逢國慶連假第一天，出門出遊注意防曬，多補充水分。

中央氣象署預報，週五持續受東北季風影響，迎風面有地形性降雨，基隆北海岸、東北部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，花、東及大台北地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後嘉義以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

請繼續往下閱讀...

另外，東北風偏強，桃園到彰化、恆春半島沿海及各離島局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生機率，沿海活動請多加留意。明天適逢年度大潮，新北到台中沿海及澎湖、金門、馬祖漲潮期間潮位偏高，氣象署提醒，避免在海岸、港口、潮間帶等區域逗留，注意海水倒灌與局部淹水等狀況，海邊活動要特別注意安全。

氣溫方面，東半部高溫約31到32度，西半部約34到35度，尤其是雙北到台中及台南、屏東局部地區有36度以上高溫發生機率。離島澎湖晴時多雲，氣溫27到31度；金門為晴時多雲，氣溫26到33度；馬祖為多雲短暫陣雨，氣溫27到31度。

至於未來幾天的天氣變化，天氣風險公司指出，台灣附近都還是比較弱的東北風到東北東風，天氣方面仍會逐漸回到比較偏夏季型，東半部有局部短暫陣雨，西半部則是大致晴朗穩定，午後山區有局部短暫陣雨，雖然目前這個季節出現非常顯著午後對流的機會已經降低許多，但是要到山區活動的朋友仍要注意午後的天氣變化。

紫外線指數方面，週五基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、花蓮縣、台東縣、屏東縣、澎湖縣為「過量級」；其餘縣市為「高量級」。

空氣品質方面，週五東北季風減弱，迎風面擴散條件普通，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，中南部零星地區短時間可能達橘色提醒等級；中部空品區為「橘色提醒」等級。

溫度方面，東半部高溫約為31到32度，而西半部約34到35度，尤其是雙北到台中及台南、屏東局部地區有36度以上高溫發生機率。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，週五基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、花蓮縣、台東縣、屏東縣、澎湖縣為「過量級」；其餘縣市為「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週五宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，中南部零星地區短時間可能達橘色提醒等級；中部空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自空氣品質監測網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法