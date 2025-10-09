志工納保明啟動！政府動員者由官方出資 「鏟子超人」可自行加保

衛福部將於明（10日）起啟動志工保險機制，讓愛心行動更安心。（賑災基金會提供）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流重創光復鄉，救災志工陸續投入協助清淤與重建，日前桃園挖土機老闆救災不慎刺傷感染身亡，引發外界關注志工安全保障。衛福部社會工作司司長蘇昭如今（9日）晚受訪表示，感謝全台志工無私付出，為災區注入力量，經金管會協調保險業者，衛福部將於明（10日）起啟動志工保險機制，讓愛心行動更安心。

蘇昭如說，這次投入災後協助的志工人數眾多，若要全面納保，需先掌握名冊與個資，作業上具挑戰，因此衛福部依照相關法規，將志工分為三類。第一類是依「災害防救法」第32條，明定各級政府執行防救災任務或受徵招的人員，政府應為其投保，像是由中央或地方政府動員、經總協調官指派的專業志工，就是納保的對象。

請繼續往下閱讀...

她補充，目前初估各部會動員約1000名，實際參與人數可能達3000至5000人，不過沒有名額上限，衛福部已與賑災基金會密切聯繫，基金會衡量後同意以「自有基金」支應保費，不動用災民善款。

第二類為「志願服務法」規範範圍內的志工，若是經合法志願服務運用單位，如縣市政府、家扶中心、宗教團體等訓練並指派出勤，則由該單位負責替志工辦理意外事故保險。

第三類為非政府動員、自發參與的臨時志工，也就是大家口中的「鏟子超人」。蘇昭如說，自發性前往災區協助的民眾雖未納入政府團體保險，但仍建議依自身需求投保一般傷害保險及附加傷害醫療保險，相關資料可上「中華民國人壽保險商業同業公會網頁專區（https://reurl.cc/ax3DO4）」選擇適合的產品，保費不高，一、兩天的保險費用即可獲得保障。

蘇昭如也強調，再次感謝所有無私投入的志工，並提醒國人投入之前做好準備，配合當地的運作安排，讓每一位參與災後復原的志工，都能在安全與保障下發揮愛心，「善的循環」更加穩健與永續。

