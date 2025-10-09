為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    監測馬太鞍堰塞湖 日方提供水位觀測浮標 預計16日送抵台灣

    2025/10/09 21:57 記者楊媛婷／台北報導
    林保署委託成大團隊今天已成功在馬太鞍堰塞湖安裝水位計，日方也將贈送一組可由直升機投放的水位計，預計16日送抵台灣。（圖擷自張景淮（山獸）臉書）

    林保署委託成大團隊今天已成功在馬太鞍堰塞湖安裝水位計，日方也將贈送一組可由直升機投放的水位計，預計16日送抵台灣。（圖擷自張景淮（山獸）臉書）

    原置放在馬太鞍堰塞湖壩頂監測的水位計，9月23日時因潰流全數都遭沖毀，林保署今（9日）表示，為持續監測，專家團體今搭乘空勤總隊直升機，完成壓力式水位計安裝，後續經校正，就可開始監測，提供即時資訊，日台交流協會更提供一組水位觀測浮漂，預計16日送抵台灣。

    馬太鞍溪堰塞湖於7月26日形成後，林保署為精確掌握堰塞湖水位及蓄水量變化，8月初即委託成功大學防災研究中心在空勤總隊協助下，於堰塞湖設置水位觀測系統，以求及時監測湖體水位上升情形。

    林保署指出，水位計在樺加沙颱風來襲時，雖發揮推估溢流時間與流量之功能，但在9月23日下午因超大水量溢流導致堰塞湖壩體潰決的過程中，水位計也因此失效，為能持續精準監測堰塞湖水位消長，再次委請成大防災研究中心於今天搭乘空勤總隊直升機，完成壓力式水位計安裝，後續經測試校正後，即可開始監測堰塞湖水位變化，提供防災應變即時資訊。

    林保署表示，成功大學防災研究中心與中華防災學會，多年來與日方在砂防議題密切交流防災經驗，此次馬太鞍堰塞湖致災，日方除了表示關注，基於其豐富的砂防經驗，也透過「日本台灣交流協會」提供一組可由直升機投放的「投入式水位觀測浮標」，預定於10月16日運送至台灣。

